פרסום ראשון: היוזמה החדשה בליכוד - הצבת מצלמה נייחת בכל קלפי | עמיאל ירחי

נציג הליכוד בוועדת הבחירות ח"כ עמית הלוי אמר היום (שני) בדיון של מליאת הוועדה: "אנחנו רוצים להציב מצלמה נייחת בכל קלפי בנוסף למצלמה של מפקח טוהר הבחירות".

מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת דין לבנה הביע התנגדות חריפה למהלך.

נזכיר כי בדצמבר האחרון, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הזהיר מפני "סכנה ממשית לטוהר הבחירות בישראל בשנת 2026". בנאום שנשא בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב, חשף אנגלמן כי ביקורת הנמצאת בעיצומה במשרדו מצביעה על "ליקויים משמעותיים" בהיערכות הממשלה וועדת הבחירות המרכזית להתמודדות עם השפעות זרות על התהליך הדמוקרטי.

"עלינו להכיר בכך שהשפעות זרות עלולות לצוץ ולהשפיע על התהליך הדמוקרטי שלנו", אמר המבקר. "מדינת ישראל נכנסה לשנת בחירות. במהלך שנה כזו, האיום מתעצם ועלול לסכן את התהליך הדמוקרטי".