"אם עראפת רוצח, מה בגין?": מפגש קצוות עם מוסי רז
חבר הכנסת לשעבר הוא אידיאולוג בכל רמ"ח אבריו, הוא לא זונח את דרך השלום - גם אחרי 7 באוקטובר • השבוע הוא התייצב למפגש קצוות, שהתפתח מהר מאוד לשיחה סוערת אחרי שהשווה בין עראפת לבגין • צפו
נוה דרומימגישת "קבינט שישי"
1 דקות קריאה
חבר הכנסת לשעבר מוסי רז הוא אידיאולוג בכל רמ"ח אבריו, הוא לא זונח את דרך השלום ופתרון שתי המדינות - גם אחרי טבח שבעה באוקטובר.
השבוע הוא התייצב למפגש קצוות עם נוה דרומי, שהתפתח מהר מאוד לשיחה סוערת אחרי שהשווה בין הארכי טרוריסט יאסר ערפאת למנחם בגין. מבחינתו של מוסי - בגין וערפאת לא שונים.
