"אם עראפת רוצח, מה בגין?": מפגש קצוות עם מוסי רז

חבר הכנסת לשעבר מוסי רז הוא אידיאולוג בכל רמ"ח אבריו, הוא לא זונח את דרך השלום ופתרון שתי המדינות - גם אחרי טבח שבעה באוקטובר.

השבוע הוא התייצב למפגש קצוות עם נוה דרומי, שהתפתח מהר מאוד לשיחה סוערת אחרי שהשווה בין הארכי טרוריסט יאסר ערפאת למנחם בגין. מבחינתו של מוסי - בגין וערפאת לא שונים.

