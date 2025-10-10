"אם עראפת רוצח, מה בגין?": מפגש קצוות עם מוסי רז

חבר הכנסת לשעבר הוא אידיאולוג בכל רמ"ח אבריו, הוא לא זונח את דרך השלום - גם אחרי 7 באוקטובר • השבוע הוא התייצב למפגש קצוות, שהתפתח מהר מאוד לשיחה סוערת אחרי שהשווה בין עראפת לבגין • צפו

נוה דרומי
נוה דרומי ■ מגישת "קבינט שישי"
1 דקות קריאה
"אם ערפאת רוצח, מה בגין?": מוסי רז מגיע למפגש קצוות ולא מבין למה השמאל בישראל הוא מיעוט

חבר הכנסת לשעבר מוסי רז הוא אידיאולוג בכל רמ"ח אבריו, הוא לא זונח את דרך השלום ופתרון שתי המדינות - גם אחרי טבח שבעה באוקטובר. 

השבוע הוא התייצב למפגש קצוות עם נוה דרומי, שהתפתח מהר מאוד לשיחה סוערת אחרי שהשווה בין הארכי טרוריסט יאסר ערפאת למנחם בגין. מבחינתו של מוסי - בגין וערפאת לא שונים. 

צפו במפגש המלא בתחילת העמוד

