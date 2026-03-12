פיט הגסת' השפיע: זה מה שהוביל את נתניהו לקיים מסיבת עיתונאים

אחת הסיבות להחלטתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכנס הערב (חמישי) מסיבת עיתונאים, קשורה גם להיבט התקשורתי של המערכה. לפי גורם המקורב לנתניהו, הוא עקב אחר התדרוכים הפומביים שהעבירו בארצות הברית פיט הגסת' עם בכירים בצבא האמריקני, בהם ראש המטות המשולבים ומפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) - והתרשם מההשפעה הציבורית והתקשורתית שלהם.

לדברי המקורב, נתניהו זיהה את ההצלחה התקשורתית של התדרוכים הללו, במיוחד על רקע ההישגים הצבאיים במערכה הנוכחית, וביקש גם הוא להציג לציבור את תמונת המצב ואת הישגי ישראל.

עם זאת, לצד ההישגים בשטח, עדיין נותרו מספר שאלות מרכזיות לגבי המשך הדרך: מה יהיה תרחיש הסיום של המערכה, האם המשטר באיראן יצליח להישאר על רגליו לאחריה, והאם ישראל תקבל ערבויות אמריקאיות שיאפשרו חזרה ללחימה אם יהיה בכך צורך.

בנוסף, במערכת הביטחון ממשיכים לעסוק גם בשאלה האם הזירה הצפונית צפויה להסלים לכדי מערכה קרקעית רחבה בלבנון - תרחיש שעדיין נמצא על הפרק.