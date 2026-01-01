סקר i24NEWS: אמירות סמוטריץ' נגד נשיא העליון לגיטימיות?

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצא השבוע בהתבטאות חריפה נגד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, כשאמר עליו כי הוא "מגלומן אלים, דורסני, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית, התוצאה תהיה שנדרוס אותו". אתמול, עם פרסום חוות הדעת של נציב תלונות הציבור על שופטים, אשר ניקה את עמית מכלל התלונות נגדו מלבד אחת, סמוטריץ' יצא שוב נגד נשיא העליון בהתבטאות דומה, ואמר: "יצחק עמית דורס את שאריות אמון הציבור בבית המשפט".

סקר מיוחד של חברת "דיירקט פולס" בשיתוף i24NEWS בחן מה הציבור חושב על התבטאויותיו השנויות במחלוקת של שר האוצר נגד נשיא בית המשפט העליון. על פי תוצאות הסקר, כ-51% מהמשיבים ענו כי מדובר בהתבטאות לא לגיטימית, בעוד שכ-45% טענו כי מדובר בביקורת לגיטימית, ו-4% אמרו שאין להם עמדה בנושא.

עם זאת, ניתוח מעמיק יותר של נתוני הסקר מראה כי 77% מתוך מצביעי הקואליציה שהשיבו לסקר אמרו שמדובר בהתבטאות לגיטימית, בעוד שרק 12% בקרב מצביעי האופוזיציה ענו את אותה התשובה.

כמו כן, שאלנו בסקר כיצד המשיבים מעריכים את תפקודו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בהתמודדות עם מקרי האלימות והפשיעה באזור הנגב, על רקע מבצע האכיפה הנרחב של המשטרה ביישובים הבדואים ופעולות הנקמה ביישובים היהודיים באזור שהגיעו בעקבותו.

על פי תוצאות הסקר, כ-32% מכלל המשיבים ענו כי תפקודו של השר טוב, כ-13% אמרו כי תפקודו סביר, 12% השיבו כי תפקודו לא מספק, ו-43% ענו כי תפקודו של השר בהתמודדות עם הפשיעה בנגב גרוע. עם זאת, גם עבור השאלה הזו ניתן לראות תוצאות שונות בהתפלגות התוצאות לפי שיעורי הצבעה. ניתן לראות שבקרב מצביעי הקואליציה אומנם הרוב חושבים שתפקודו של השר בנושא הוא טוב, מדובר ברוב של 54%, בעוד שבקרב מצביעי האופוזיציה יותר תמימי דעים, עם 76% מהמשיבים שענו כי תפקודו של השר גרוע.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-31 בדצמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 509 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.