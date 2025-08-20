סקר i24NEWS: כמה תקבל מפלגת מילואימניקים - ואיזו מפלגה חדשה תיקח מנדטים מהליכוד?

מומלצים -

אישור הקיצוצים בתקציב המדינה לאחר מבצע "עם כלביא", מחאות הענק בעד עסקת שחרור חטופים והמשך סוגיית חוק הגיוס הם חלק מהנושאים שעומדים במרכז סדר היום הפוליטי. סקר מנדטים i24NEWS שבוצע באמצעות "דיירקט פולס" ושודר הערב (רביעי) במהדורה המרכזית, בדק את תמונת המצב בחלוקת המפלגות ואת המועמדים המתאימים ביותר לעמוד בראשות הממשלה.

בסקר המנדטים התבקשו המשיבים לענות: אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, ואלו היו המפלגות המתמודדות, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים?

הליכוד: 28 מנדטים, בנט 2025: 19 מנדטים, הדמוקרטים: 13 מנדטים, ש"ס: 10 מנדטים, עוצמה יהודית: 9 מנדטים, ישראל ביתנו: 9 מנדטים, יהדות התורה: 8 מנדטים, הציונות הדתית: 6 מנדטים, המילואימניקים בראשות יועז הנדל: 5 מנדטים, רע"מ: 5 מנדטים, יש עתיד: 4 מנדטים, חד"ש-תע"ל: 4 מנדטים. מפלגות כחול לבן ובל"ד לא עברו את אחוז החסימה.

כל זה מוביל לתמונת הגושים הבאה: 61 מנדטים לקואליציה, 50 לגוש השינוי, ו-9 למפלגות הערביות.

בנוסף נשאלו המשיבים: ואם בנוסף למפלגות שהוצגו בשאלה הקודמת תתמודד מפלגת ימין חדשה של יוצאי מערכת הביטחון הכוללת את ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, והתא"לים (במיל') דדי שמחי, עופר וינטר ואמיר אביבי, למי תצביעו?

הליכוד: 25 מנדטים, בנט 2025: 17 מנדטים, מפלגת ימין חדשה: 13 מנדטים, הדמוקרטים: 13 מנדטים, ש"ס: 9 מנדטים, יהדות התורה: 8 מנדטים, ישראל ביתנו: 8 מנדטים, עוצמה יהודית: 5 מנדטים, המילואימניקים: 5 מנדטים, רע"מ: 5 מנדטים, הציונות הדתית: 4 מנדטים, יש עתיד: 4 מנדטים, חד"ש-תע"ל: 4 מנדטים. גם במקרה הזה – מפלגות כחול לבן ובל"ד לא עברו את אחוז החסימה.

במקרה הזה תמונת הגושים חולקה ל-64 מנדטים לקואליציה, 47 מנדטים לאופוזיציה, ו-9 מנדטים למפלגות הערביות.

בנוסף התבקשו המשיבים על הסקר לענות על השאלה : בעקבות החלטת הקבינט על כיבוש העיר עזה ומחנות המרכז, חמאס חזר לשולחן המו"מ ומוכן לדון בעסקה חלקית: שחרור 10 חטופים חיים ו-18 חללים בתמורה להפסקת אש ל-60 יום, נסיגה לפרימטר מצומצם, פתיחת מעבר רפיח, סיוע נרחב לחמאס ושחרור מאות מחבלים. כיצד לדעתכם ישראל צריכה לנהוג?

64% ענו כי יש להפסיק לדון בעסקאות חלקיות, הן פוגעות ביכולת להכריע את חמאס, מעכשיו רק עסקה מלאה בתנאי סיום המלחמה שקובעת ישראל. 32% השיבו כי יש להתקדם לעסקה חלקית, גם אם היא תמנע את הכרעת חמאס, משום שהשבת החטופים חשובה יותר, ו-4% ענו כי אינם יודעים.

שאלה נוספת שנשאלה היתה - מי מבין האישים הבאים הוא המתאים ביותר לדעתכם לכהן כראש הממשלה?

47% מהנשאלים ענו כי לדעתם בנימין נתניהו הוא המתאים ביותר, 35% השיבו נפתלי בנט ו-18% ענו כי אף אחד מהם.

סקר i24NEWS ששודר הערב (רביעי) במהדורה המרכזית ונערך על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, בוצע בתאריך 20.8.2025 וכלל 542 נשאלים בני 18+, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל. טעות הדגימה הסטטיסטית: 4.1%.