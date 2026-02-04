סבסוד המשכנתאות מתקדם: נתניהו החליט לקדם את החוק

בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו החליטו לקדם כהצעת חוק פרטית את החוק השינוי במחלוקת, שיחלק מענק של למעלה מאלף שקלים בחודש לאנשים שרכשו דירה יקרה ונפגעו מעליית הריבית - כך פרסם לראשונה הערב (רביעי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי. החוק יעלה על אף התנגדות אנשי המקצוע.

את החוק יזם אבי שמחון, יועצו הכלכלי של ראש הממשלה, והוא יקודם על ידי חבר הכנסת אביחי בוארון. מאחורי ההצעה עומד הרצון להפעיל לחץ על נגיד בנק ישראל, על מנת שיוריד את הריבית.

מלשכת חבר הכנסת אביחי בוארון נמסר בתגובה: "הנושא נמצא על שולחננו בעיצומו של תהליך עיבוד מקצועי. נעשה הכל יחד עם חברי הקואליציה כדי לסייע למעמד הביניים בישראל ולהוריד את יוקר המחיה".

ההצעה הונחה כבר על שולחן הכנסת. בחודש נובמבר האחרון, בתום דיון שנערך בי ראש הממשלה נתניהו ליועצו שמחון ובכירים נוספים, הוחלט כי החוק ירד מהשולחן. ברקע, התנגדות חריפה מצד בנק ישראל ומשרד האוצר.