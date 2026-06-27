מזכיר הממשלה דורש: "להקפיא את מעצרי תלמידי הישיבות - קיים חשש למלחמת אחים"

מזכיר הממשלה יוסי פוקס פנה הערב (שבת) ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, במכתב בו ביקש להקפיא את מעצר תלמידי הישיבות "ובלבד שהוכח שהם תלמידי ישיבה - יחד עם פיקוח אפקטיבי".

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כך למעשה, הוא קרא לקידום החוק שמונע מעצר עריקים. בנוסף, הזהיר מפני מלחמת אחים והודיע כי הממשלה תחוקק הוראת שעה לשלושה חודשים בנושא.

כאמור, כעת הדרישה המשפטית היא לצרף לחוק את מנגנון הפיקוח באמצעות טביעות אצבע - אחד הסעיפים שהביאו את החרדים להתנגד לחוק הגיוס.

דוברות הכנסת

בהמשך המסמך, הוא התייחס למכתב ראשי ישיבות ההסדר בנושא הגיוס לחיל השריון, וכתב: "גל המעצרים של תלמידי הישיבות ולומדי התורה מחולל זעזוע קשה בלב הציבור החרדי. במקום לקרב - הוא מרחיק. במקום לבנות אמון - הוא שובר אותו ובמקום לאפשר שיח של אחריות - הוא יוצר תחושת רדיפה, כאב והקצנה".

בהמשך הוסיף כי "הגדלת סד"כ המשרתים לצורך עמידה בכלל המשיות של צה"ל מצביעה על כך שמעצרים אלו של לומדי התורה אינם מקדים גיוס מקרב הציבור החרדי אלא דווקא מרחיקים גיוס וקיים חשש ממשי לקריעת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים וזאת פחות משבוע לפני תחילת תקופת בין המצרים".