משבר בקואליציה: החרדים מאיימים להצביע נגד תקציב ביטחוני דחוף - בגלל כספים קואליציוניים

אגף התקציבים עדכן היום (שני) כי קיימים קשיים משפטיים בהעברת הכספים לישיבות ולחינוך החרדי, בעקבות הנחיות היועמ"שית, גלי בהרב-מיארה. בתגובה, חברי הכנסת אריה דרעי ומשה גפני הודיעו בתיאום: עד שהנושא לא ייפתר - לא נתמוך באישור תקציב המדינה.

מאחורי הדרישה החרדית עומד ניסיון לעגן את הכספים בבסיס התקציב, ובכך להקשות על היועמ"שית לבטלם בעתיד.

בתוך כך, למרות שהיה אמור לעלות לדיון בשעות הערב המוקדמות, אישור התקציב נדחה לשעות הערב המאוחרות. זאת בשל המבוי הסתום מול המפלגות החרדיות והיעדר ההסכמות.

מוקדם יותר היום, ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר: "יש עתיד שוב עוצרת את ביזת הכסף של אזרחי ישראל משלמי המיסים. כעת במליאה נעצרה ההצבעה על עדכון מסגרות התקציביות וזאת בשל העובדה שהכספים שמיועדים למפלגות החרדיות נמצאים בהליך בירור חוקיות בשל בג״ץ המיליארד שהגשנו. נמשיך להיאבק עבור אזרחי ישראל".

נזכיר, על הממשלה להעביר את התקציב עד תאריך 25 במרץ, לפני חג הפסח. אם התקציב לא יעבור עד תאריך זה - הממשלה תיפול וישראל תלך לבחירות.