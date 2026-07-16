עימות בין שרי הליכוד - בגלל התוכנית של מנסור עבאס

הממשלה החליטה אמש (רביעי) על הכנסת השב"כ למאבק בפשיעה הערבית. במסגרת הדיון, הוחלט על הסטת כספים מהכספים שהממשלה הקודמת העבירה לתוכנית של מנסור עבאס למיגור הפשיעה בחברה הערבית, אך הדבר לא עבר בלי התנגדות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במהלך הדיון, השרים ניר ברקת ואבי דיכטר הביעו התנגדות להסטת הכספים הללו, והזהירו מפני ההשלכות הכלכליות של המהלך על החברה הערבית.

השר איתמר בן גביר אמר כי מדובר בהחלטה היסטורית, וטען לטובת הסטת הכספים מהתוכנית. בן גביר אמר כי הכספים שמועברים לרשויות הערביות מגיעים למשפחות פשע, ושהכספים יועברו במקום זאת לשב"כ ולמשטרה.

השרה מאי גולן: "הם לא הצליחו לעשות עם הכסף כלום. אם זה פיצה במתנ"ס או ביטחון, אז ברור שזה צריך ללכת לביטחון. זו החלטה היסטורית".

השר אבי דיכטר קרא נגד האופן שבו התקבלה ההחלטה: "אתם חותכים תקציבים בלי דיון מעמיק. זה טוב לביטחון אבל הישובים מוזנחים".

השר ניר ברקת הצטרף לקריאתו של השר דיכטר: "יש לי מחאה. אל תגידו לא שמענו, תוכניות פיתוח עסקים זה לא פחות ממניע. ואתם לוקחים משם כסף".

למרות ההסתייגויות, כאמור, הוחלט על העברת הכספים מהתוכנית, למעט תחומי חינוך, בריאות ורווחה, כאשר שאר הכספים יועברו ישירות לכוחות הביטחון כחלק מהמהלך להכנסת השב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית.