אחרי הפרישה מהממשלה: שרן השכל עותרת לבג"ץ בבקשה להתפצל מהימין הממלכתי

אחרי שהתפטרה מהממשלה במחאה על אישור החוק להקפאת מעצרי עריקים, שרן השכל הגישה הבוקר (חמישי) עתירה לבג"ץ בדרישה להתפלג מסיעת "הימין הממלכתי". במסגרת העתירה לבג"ץ, ח"כ השכל הגישה בקשה לכנס את ועדת הכנסת כדי לדון בבקשתה להתפצל מהימין הממלכתי.

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בהודעה מטעמה כתבה ח"כ השכל: "הגשתי בקשה דחופה ליו"ר ועדת הכנסת ולוועדה עצמה, כדי שיכירו במיזוג הרשמי בין סיעת הימין הממלכתי (תקווה חדשה) לסיעת הליכוד. צעד זה נועד לאפשר לי להתפצל כסיעת יחיד. עד רגע זה לא קיבלתי שום מענה או החלטה מהוועדה. לכן, נאלצתי להגיש הבוקר עתירה דחופה לבג"ץ. דרשתי מבית המשפט להתערב ולהורות על קיום סעיף 59 לחוק הכנסת".

עוד כתבה השכל: "חוקים במדינת ישראל יש לקיים. זהו הבסיס למינהל תקין. דילים וקומבינות הם ההפך הגמור ממינהל תקין. הם מהווים כרסום עמוק במהותה של מדינה מתוקנת. לא אתן לדילים ולקומבינות לנהל את המדינה. זהו נגע רע לקיומנו כאן".

העתירה של ח"כ שרן השכל לבג"ץ היא עניין דרמטי עבור מפלגת הליכוד - כיוון שמחר הוא היום האחרון של מושב הכנסת לפני הכניסה לתקופת הבחירות, והיום הוא היום הקובע לפיצול הסיעות.

סיעה שמבקשת להתמזג בסיעה אחרת מאפשרת לחבריה שלא רוצים להתמזג להתפצל בדיון בוועדת כנסת. למרות שחתמו על הסכם, נתניהו וסער ביקשו שלא להתמזג מהחשש שח"כים ברשימה יבקשו להתפצל.

בהנחה שבג"ץ יפסוק לטובתה של שרן השכל, הדבר יכול ליצור תקדים גם ליולי אדלשטיין ודן אילוז ואחרים, שיוכלו גם הם להתפצל מרשימת הליכוד. הדבר עלול להוות מכה כלכלית עבור הליכוד, שכן התנועה תפסיד כסף רב אחרי שהח"כים יקחו את יחידת המימון שלהם.