גלעד ארדן צפוי להכריז בשבוע הבא על הקמת מפלגה חדשה, כך פרסם הערב (שישי) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך ב"קבינט שישי". למפלגה צפויים להצטרף חבר הכנסת יולי אדלשטיין ואל"מ במיל׳ חזי נחמה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

איילת שקד כרגע אינה תצטרף לפלגה, והיא פועלת במקביל להובלת איחוד נרחב בין רסיסי מפלגות.

בתוך כך, מתנהלים מגעים לריצה משותפת בין מנסור עבאס ויואב סגלוביץ׳, שמטרתם להקים מפלגה שתתמקד בהובלת הטיפול בחברה הערבית. עם זאת, המגעים הללו עדיין רחוקים מסגירה.