סערה בעקבות ריאיון ב-i24NEWS: מועמד בפריימריז של הדמוקרטים תקף את הציונות הדתית

נאור נרקיס טען בריאיון לנוה דרומי כי "אם הדתיים היו עושים שירות מלא, אולי לא היו נופלים כל כך הרבה" • יו"ר מפלגתו יאיר גולן גינה את הדברים • הדברים עוררו סערה במערכת הפוליטית

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
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נאור נרקיס, ארכיון
נאור נרקיס, ארכיוןחיים גולדברג/פלאש 90

מערכת הבחירות המסתמנת ממשיכה לייצר עימותים והתבטאויות חריפות. סערה התעוררה לאחר שנאור נרקיס, המתמודד בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים", התבטא בריאיון ל-i24NEWS נגד הציבור הדתי-לאומי וקשר בין סוגיית השירות הצבאי לנפילתם של לוחמים מהציונות הדתית.

מועמד בפריימריז של הדמוקרטים תקף את הציונות הדתית
מועמד בפריימריז של הדמוקרטים תקף את הציונות הדתית

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הדברים עוררו ביקורת חריפה, כולל מצד יו"ר מפלגתו יאיר גולן, שהבהיר כי "כל ניסיון לקשור בין ויכוח פוליטי לבין מסירות הנפש של לוחמים שנפלו בקרב הוא פסול ואינו משקף את ערכי המפלגה".

הפרובוקציות, הטיקט האנטי-דתי והחלום על הכנסת: מפגש קצוות עם נאור נרקיס
הפרובוקציות, הטיקט האנטי-דתי והחלום על הכנסת: מפגש קצוות עם נאור נרקיס

במקביל לסערה סביב נרקיס, גם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק עורר ביקורת לאחר שקרא להכות את נתניהו במקרה הצורך, ובוגי יעלון טען כי בישראל מאמצים כיום 'תורות נאציות'. גם נתניהו עצמו פרסם סרטון שבו הזהיר מפני מעצר של אנשי ימין לאחר הבחירות.

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