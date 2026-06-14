מערכת הבחירות המסתמנת ממשיכה לייצר עימותים והתבטאויות חריפות. סערה התעוררה לאחר שנאור נרקיס, המתמודד בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים", התבטא בריאיון ל-i24NEWS נגד הציבור הדתי-לאומי וקשר בין סוגיית השירות הצבאי לנפילתם של לוחמים מהציונות הדתית.

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הדברים עוררו ביקורת חריפה, כולל מצד יו"ר מפלגתו יאיר גולן, שהבהיר כי "כל ניסיון לקשור בין ויכוח פוליטי לבין מסירות הנפש של לוחמים שנפלו בקרב הוא פסול ואינו משקף את ערכי המפלגה".

במקביל לסערה סביב נרקיס, גם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק עורר ביקורת לאחר שקרא להכות את נתניהו במקרה הצורך, ובוגי יעלון טען כי בישראל מאמצים כיום 'תורות נאציות'. גם נתניהו עצמו פרסם סרטון שבו הזהיר מפני מעצר של אנשי ימין לאחר הבחירות.