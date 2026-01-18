פרסום ראשון: הכנסת נערכת להצבעה על התקציב - עוד השבוע

הכנסת נערכת בימים הקרובים להצבעה על תקציב המדינה לשנת 2026 ועל חוק הגיוס, כתבנו הפוליטי נדב אלימלך מפרסם הערב (ראשון) כי הממשלה צפויה להניח כבר מחר על שולחן הכנסת את חוק התקציב לשנת 2026. על פי לוח הזמנים המסתמן, ההצבעה בקריאה ראשונה צפויה להתקיים ביום רביעי הקרוב - עוד לפני קידומו של חוק הגיוס.

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים שיחות עם נציגי המפלגות החרדיות, ובמסגרתן הוא מתחייב כי חוק הגיוס יעבור. בעקבות ההתחייבות, הסכימו המפלגות החרדיות לבקשת ראש הממשלה ולעצור בשלב זה את קידום החוק בוועדות הכנסת, עד לאחר העברת חוק הגיוס.

המהלך נועד לאפשר לקואליציה להתקדם עם אישור התקציב, תוך ניסיון לשמור על יציבות פוליטית סביב אחת הסוגיות הרגישות ביותר בקואליציה.

i24NEWS

כזכור, לקואליציה נשאר שבוע בלבד להניח את תקציב המדינה כדי שיעבור ללא התנגדות משפטית, ויאפשר לממשלה למלא את ימיה. היועצת המשפטית של הכנסת שגית אפק, אמרה לח"כים כי מבחינה משפטית נדרשים לפחות חודשיים מהרגע שיונח על שולחן הכנסת - ועד לאישורו הסופי.

הבעיה של הקואליציה ושל ראש הממשלה נתניהו, היא כי השנה אין לו זמן עד לסוף חודש מרץ - כי ליל הסדר כבר ב-1 באפריל, ולכן התקציב צריך להיות מאושר בקריאה שלישית עד ה-25 למרץ, חודשיים ושבוע מהיום.