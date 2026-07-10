פנייה ליועמ"שית בעקבות הפרסום ב-i24NEWS: "לבחון את התנהלות ראש השב"כ"

חבר הכנסת ולדימיר בליאק (יש עתיד), מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, פנה היום (שישי) בדחיפות ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, בבקשה לפתוח בבדיקה רשמית בנוגע למה שהוא מגדיר כ"התנהגות מדאיגה וחריגה" מצד ראש שירות הביטחון הכללי (שב"כ), דוד זיני.

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פנייתו של ח"כ בליאק מגיעה בעקבות חשיפה משותפת של פרשן i24NEWS אבישי גרינצייג ושל ג'וש בריינר מעיתון "הארץ". על פי הפרסומים, ראש השב"כ זיני קיים השבוע פגישה רשמית בלשכתו עם יעקב ברדוגו - פעיל פוליטי המקורב מאוד לראש הממשלה בנימין נתניהו, המשמש כפרשן פוליטי בערוץ 14.

לפי המידע שנחשף, בפגישה הטעונה נכח איש שב"כ נוסף, אשר הינו קרוב משפחה של אחד מהעיתונאים בערוץ 14. הנושא המרכזי שעלה על שולחן הדיונים, על פי הנטען במכתבו של בליאק, מעורר דאגה עמוקה במערכת הפוליטית והתקשורתית: ניסיון להתניע חקירה פלילית נגד חברת החדשות של ערוץ 12.

"התנהלותו המדאיגה והחריגה של ראש השב"כ מצטרפת למספר התבטאויות שלו שפורסמו לאחרונה, ומעוררת שאלות רבות באשר לנסיבות הפגישה, לתכליתה, ולמידע שעלה במסגרתה", כתב בליאק בפנייתו ליועצת המשפטית.

עוד הדגיש כי נוכח רגישות תפקידו של ראש השב"כ, והחשיבות העליונה בשמירה על אמון הציבור הרחב במוסדות הביטחון הרשמיים של המדינה, אין לעבור על סדר היום על פגישות מסוג זה. הוא חתם את פנייתו בדרישה ברורה: "אבקשך לבחון האם התנהלותו של ראש השב"כ תואמת את חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, ואת כללי המינהל התקין".

לפי החשיפה, יעקב ברדוגו, סיפר ברדיו "גלי ישראל" כי הוא הגיע למטה השב"כ ונפגש עם ראש השב"כ זיני, על מנת לקדם חקירה נגד "חדשות 12" בעניין ביטחון מידע. ל-i24NEWS נודע כאמור כי בפגישה נכח איש שב"כ נוסף מתוקף תפקידו, כאשר אותו איש שב"כ הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. מפאת האיסור החוקי על פרסום זהות עובדי שב"כ, לא ניתן לפרט מעבר לכך. השב"כ בחר שלא להגיב לחשיפה.

תגובת שב"כ לפרסום: "מבלי לאשר נכונות פרסום כזה או אחר, יובהר כי חקירות דלף סוד נפתחות בהתאם לסמכות והחלטה של ראש השב"כ, רק לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי בשירות ומתוקף אחריות השב"כ בחוק למניעת דלף סוד מליבת מערכת הביטחון. כל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש השב"כ לטובת מימוש ייעוד השירות, לשיח המתקיים עם גורם כזה או אחר, משולל כל ייסוד. החלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה ע"י ראש השב"כ הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. עוד יצויין כי ראש השב"כ מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים כלי תקשורת שונים ומגוונים. חשוב לציין כי מטרת חקירת הדלף היא לסתום את הפרצה במערכת הביטחון".