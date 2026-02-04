עובדים עם טראמפ, ייעצו בעבר לנתניהו: המהלך של בנט לקראת הבחירות

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הודיע היום (רביעי) על הצטרפותם של שני היועצים והסוקרים האמריקניים, ג'ורג' בירנבאום וטוני פבריציו, לצוות הקמפיין שלו.

ג'ורג' בירנבאום, הוא שותפו לשעבר של ארתור פינקלשטיין ז"ל ויועץ ותיק שלקח חלק בכל מערכות הבחירות הארציות בישראל מאז 1996, וכן ביותר מ-20 מערכות בחירות לאומיות ברחבי העולם.

טוני פבריציו, יועץ וסוקר בכיר המשמש כיום כיועץ וכסוקר של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. הוא בעל ניסיון בחמש מערכות בחירות לנשיאות ארצות הברית, שימש כסוקר וכיועץ לנשיא טראמפ בשתי מערכות הבחירות שלו ומכהן כיועצו גם כעת, בכהונתו הנוכחית של הנשיא טראמפ.

כמו כן, פבריציו עבד עם עשרות סנאטורים, חברי קונגרס ומושלים, והיה מעורב במערכות בחירות לאומיות רבות ברחבי העולם.

בירנבאום ופבריציו עבדו שניהם עם היועץ הוותיק ארתור פינקלשטיין, וכן ייעצו בעבר לראש הממשלה בנימין נתניהו.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מסר: "אני גאה ומתכבד לצרף לצוות שלי שני יועצים מצליחים ובעלי ניסיון רב כמו טוני וג'ורג'. ניסיונם הרב בישראל וברחבי העולם יהיה בעל ערך עצום עבורי ועבור הצוות שלנו. אני בטוח שהם יסייעו להוביל אותנו לניצחון, ובכך גם לעזור לרפא ולאחד את מדינתנו".