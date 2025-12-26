קמפיין השתיקה: כך בנט בורח ממחלוקות וממוקשים פוליטיים

בשבועות האחרונים ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מרים הילוך בקמפיין שלו, חורש את הארץ, מקיים כנסים ופועל לא מעט ברשתות החברתיות. בולטת לעין, ולאוזן בעיקר, השתיקה שלו בסוגיות הבוערות שקורעות את העם - הוא רוכב על חוק הגיוס, מסתער על פרשת הקשר הקטארי, וזהו בגדול. הוא משתדל לא להרגיז את קפלן ולא להבריח את מעט הימנים שעוד הולכים איתו.

על פרשת הפצ"רית לא פצה פה, עסקאות חטופים - דממה, פיטורי ראש השב"כ לשעבר רונן בר ומינוי דוד זיני - כלום, הרפורמה המשפטית והפוליטיזציה של בג"ץ - אפילו לא ציוץ. בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", הבאנו הכול על קמפיין השתיקה של בנט.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד

יצאנו לבדוק מה הציבור יודע על עמדותיו של בנט בנושאים הבוערים שקורעים את החברה הישראלית. בסקר שתוצאותיו פורסמו הערב ב"קבינט שישי", שאלנו האם בנט הוא תומך או מתנגד לפיצול תפקיד היועמ"שית (גלי בהרב מיארה)? 46% סבורים שהוא מתנגד, 34% פשוט לא יודעים, ו-20% השיבו שהוא תומך.

לשאלה נוספת - האם בנט תומך או מתנגד להגבלת כוחו של בג"ץ? מרבים הנשאלים, 56%, חושבים שהוא מתנגד, 26% לא יודעים, ו-18% השיבו שהוא תומך.

לשאלה מה חושב בנט על התערבות בג"ץ בפרשת חקירת הפצ"רית? עלה כי ל-38%, הרוב, אין מושג מה דעתו של בנט. 33% חושבים שהוא תומך, ו-29% השיבו שהוא מתנגד להתערבות בג"ץ.