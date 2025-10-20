פרסום ראשון: ההבטחה של נתניהו לחרדים בנושא חוק הגיוס

הודעת לשכתו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, על ביטול כל הדיונים שתוכננו השבוע בנושא, ממשיכה לעורר תגובות במערכת הפוליטית. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי פרטים חדשים על ההתפתחויות האחרונות בסוגייה.

ל-i24NEWS נודע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות כי עוד השבוע יוצג חוק גיוס, דבר לא אפשרי אם כלל הדיונים בנושא בוטלו. מסיבה זו, הוא כינס דיון בהול בנוכחות ביסמוט ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ. עוד נודע, כי החרדים נדהמו מההודעה של ביסמוט - זאת לאור ההבטחה שקיבלו מראש הממשלה.

במקביל, יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי דן עם יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, על אפשרות לחזרתם לממשלה השבוע. גפני כאמור לא הסכים למהלך - ודעי נשאר בחוץ.