בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו, דיון ועדת השרים לענייני חקיקה שתוכנן להתכנס הבוקר בוטל - במטרה למנוע את העלאת הצעת "חוק הכותל" להצבעה - כך פרסם לראשונה היום (ראשון) כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן.

ברקע הוראת ראש הממשלה, לחץ מקהילות יהודיות בארצות הברית על נתניהו - שלא לקדם את הצעת החוק, שמקדמת ש"ס.

לאחרונה הכריע בג"ץ כי רחבת הכותל תחולק, כאשר חלקה הדרומי ישמש כרחבת תפילה קבועה עבור הרפורמים. יו"ר ש"ס דרעי הגיב להחלטה ואמר כי יש ניסיון "לשלוח יד למקום הקדוש ביותר לעם היהודי". "אין כל סמכות לשנות את אופי התפילה בכותל. הסמכות היחידה במקום היא רק של הרבנות הראשית, לא תהיה שום רחבת תפילה של הרפורמים בכותל המערבי", הוסיף.

ההצעה של דרעי הייתה אמורה לעלות בוועדת השרים כבר לפני יותר משנתיים, אך נתניהו התנער ממנה. לפי החוק, יוטל עונש של חצי שנה מאסר על מי שיגיע בלבוש לא הולם או ינגן במקום. בנוסף, הכותל יפעל לפי דין תורה, שמועצת הרבנות הראשית לישראל נוהגת לפיו.

בנוסף יחולו האיסורים הבאים: חילול שבת ומועדי ישראל; עריכת טקס, לרבות טקס דתי, שלא על פי מנהג המקום, הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי המקום; ⁠תלבושת שאינה הולמת את קדושת המקום; ⁠הצבת קיוסקים או דוכנים, עיסוק ברוכלות או בכל עסק אחר; מתן שירותי דת מכל סוג שהוא, שלא בהיתר הממונה; איסור לקיים תפילה מעורבת של גברים ונשים; ⁠איסור לקיים בתחום עזרת נשים, טקס הכולל הוצאת ספר תורה וקריאה בו, תקיעה בשופר, התעטפות בטלית או הנחת תפילין; לא יכנס גבר לעזרת נשים ולא תיכנס אישה לעזרת גברים, אלא בהיתר מהממונה.