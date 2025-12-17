האיום החרדי על נתניהו: חוק גיוס תוך חודש - או בחירות

עוד אולטימטום חרדי לראש הממשלה בנימין נתניהו על אישור חוק הגיוס. כתבנו לענייני דתות ארי קלמן דיווח הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" כי החרדים הציבו הציבו דד ליין חדש - חוק גיוס תוך חודש או הליכה לבחירות.

חבר הכנסת יעקב אשר אמר בראיון לשבועון החרדי "בקהילה" כי "אם החוק לא יעבור בחודש הקרוב - התקציב לא יעבור". משמעות הדברים כי הכנסת תתפזר ותצא לבחירות.

עוד אמר ח"כ אשר: "מי שחושב שבמקום חוק גיוס יצליחו לפתות אותנו בתקציבים כאלו ואחרים - טועה. גם ראש הממשלה יודע זאת. אנחנו במשא ומתן מתקדם על פרטים בחוק... לא תהיה פה עסקת חליפין של תקציבים תמורת גיוס. הליכוד מודע לכך ונחוש להעביר את החוק. לכן אנחנו ממשיכים בכל הכוח".

בתוך כך, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט קבע דיונים חריגים על החוק בשבוע הבא בימי שלישי ורביעי לאחר שעות המליאה ואל תוך הלילה.