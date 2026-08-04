רוחות של שינוי ברחוב החרדי: יוזמות חדשות קוראות תיגר על מפלגות האם

בימים האחרונים יצאו לדרך מספר יוזמות פוליטיות חדשות ברחוב החרדי המבקשות לקרוא תיגר על המציאות הקיימת. בתום קדנציה סוערת שפערה תהום בין החרדים לכלל הציבור הישראלי, המפלגות החרדיות הוותיקות ניצבות בבחירות הקרבות בפני אתגר פנימי לא שגרתי.

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בראש ההתארגנויות החדשות עומדת "מפלגת הציבור החרדי", אשר פתחה בקמפיין נרחב המבקש בשלב הראשון להשתלב ברשימות הקיימות - ש"ס ויהדות התורה.

המטרה הסופית של המפלגה היא להגיע לכנסת להרכב הקואליציה, ולצורך כך מגבשים תכנית הכוללת התמודדות עצמאית או שריון באחת ממפלגות הימין הקיימות. במפלגה שמים לעצמם כמטרה לטפל בנושאי הגיוס ולימודי הליבה מתוך הסתכלות חדשה.

מנהיג היוזמה, מוטי לייטנר, מטיח ביקורת בחברי הכנסת החרדים, אך מתעלם מכך שמי שמקבל את ההחלטות בפועל הם הרבנים - שסביר להניח יורו לשליחיהם במערכת הפוליטית שלא לשלב את ההתארגנות החדשה.

מפלגת "הציבור החרדי" טוענת כי היא מייצגת קהילות חרדיות שהתנתקו ממפלגות האם לאורך השנים, וכעת אתגרה המרכזי הוא לארגן אותן לכדי גוף פוליטי אחד.

אף שסיכויי ההצלחה של היוזמה אינם ברורים, היא כבר מצליחה לאתגר את המפלגות החרדיות הקיימות בגיוס המצביע החרדי הממוצע. הפעם, נראה כי המנהיגים החרדים יידרשו לספק תשובות לציבור שלהם לשאלה מדוע לבחור דווקא בהם.