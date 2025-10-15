שר המשפטים לוין הודיע שיקדם את החוק לצמצום משפט נתניהו

שר המשפטים יריב לוין הודיע היום (רביעי) כי יקדם את החוק לצמצום בכמות הדיונים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "המשפט הזה מעולם לא היה צריך להתחיל, קיומו מנוגד לצדק ולטובת המדינה", טען.

"במקום להמשיך ולנהל את המאבק הקשה להשבת כלל החטופים החללים, לפירוק החמאס מנשקו ולהרחבת מעגל השלום, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתייצב בבית המשפט ולהשיב לשאלות הזויות על בובות וסיגרים", אמר לוין.

"הודעתי לפני מספר שבועות כי אני תומך בקידומה המהיר של הצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר, שנועדה להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת הזו", הוסיף, "בכוונתי להעבירה בוועדת השרים לחקיקה מיד עם הנחתה על שולחנה".

באחת מן העדויות האחרונות, התלונן ראש הממשלה על קיום הדיונים. "אנחנו התחלנו פעולה עצימה אתמול בעזה, מדינת ישראל נמצאת במאבק מכריע. לבוא מתשע וחצי עד שש בערב, ולהעסיק אותי ראש הממשלה בזמן כזה, אלה דרישות שאינן מתיישבות עם האיזון הדרוש".