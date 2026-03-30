מליאת הכנסת הצביעה הערב (שני) לקריאה שנייה ושלישית על חוק עונש מוות למחבלים, שקידם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

62 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 48 שהתנגדו. 1 נמנע - ראש הממשלה בנימין נתניהו הצביע בעד.

גנץ נאם לפני ההצבעה ואמר: "אני בעד מוות למחבלים. לא מעט מחבלים הרגתי בשדה קרב בעצמי, אבל לא כהטרלה של בן גביר. לא כמהלך פוליטי אנטי יהודי ואנטי ביטחוני. ככה לא מייצרים ביטחון".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוסיף: "אם נתניהו ודרעי לא יצביעו בעד עונש מוות - נצביע נגד".

בשבוע שעבר, הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית) אישרה לקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק עונש מוות למחבלים. השר איתמר בן גביר, אמר בזמנו: "אנחנו נמצאים בתקופה של הזדמנויות היסטוריות והצלחות גדולות. חוק עונש מוות למחבלים הוא הכי חשוב שכנסת ישראל חוקקה בשנים האחרונות והוא נועד לשמור על הילדים שלנו. החוק הזה נועד לגרום לאויבנו לחשוב אלף פעם לפני שהם בוחרים לפגוע באזרחי מדינת ישראל. כל מי שמצביע בעד הצעת החוק הוא שותף לעשיית היסטוריה. בעז"ה נוציא את החוק הזה על מלא ונהרוג את אויבנו".