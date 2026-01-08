הלחץ על רה"מ נתניהו מתוך הלשכה לעצור את חוק הגיוס

כתבנו בכנסת עמיאל ירחי, פרסם הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS שיועצו הקרוב של ראש הממשלה, עופר גולן, ממליץ לנתניהו לעצור את קידום חוק הגיוס.

הסיבה להמלצתו של היועץ חשש שהחוק לא יאושר בעקבות התנגדות האדמו"רים לחוק אשר סוכמה בישיבתם אמש. על פי יועצו של ראש הממשלה, תמיכה בחוק הגיוס למרות התנגדות האדמו"רים תפגע פוליטית במפלגת הליכוד.

בתוך כך, הקשיים על אישור חוק הגיוס הולכים ונערמים - בכירים במפלגת הציונות הדתית נפגשו ושרטטו דרישות לשינויים בחוק הגיוס. מסמך ההערות שגבשו ח"כים ואנשי סמוטריץ' יוגש לנתניהו וצפוי להקשות גם הוא על אישור החוק. אופיר סופר, שר הקליטה והעלייה המכהן מטעם מפלגת הציונות הדתית, לא הוזמן לפגישה בה גובש מסמך הדרישות.