יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, גינה בחריפות הערב (שבת) את הודעת הליכוד שפורסמה אמש במהלך השבת בנוגע לפרשת "קטארגייט", בה הכחיש ראש הממשלה את מעורבות פלדשטיין בלשכתו לאור החשדות נגדו.

"פרסום הודעה פוליטית רשמית בעיצומה של השבת מהווה חציית קו אדום ופגיעה חמורה בקדושת השבת ובסטטוס־קוו, שהם ערכי יסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית", ציין גולדקנופף, "מעבר לתוכן הדברים, עצם ההחלטה לפרסם הודעה כזו בשבת מבטאת זלזול בציבור שומרי השבת ופגיעה חמורה בציבור. אין כל הצדקה, לא פוליטית ולא תקשורתית, להפרת השבת לצורך ניהול הכחשות וספינים".

כאמור, אמר פרסמה מפלגת "הליכוד" הודעה באשר לדיווחים נוספים בפרשת "קטארגייט": "בניגוד לטענות השקריות, פלדשטיין מעולם לא שימש כדובר ראש הממשלה ולא הועסק בלשכת ראש הממשלה. ראש הממשלה כמעט שלא היה עמו במגע, לא שיתף אותו בדיונים, ובוודאי שלא הכניס אותו לישיבות או דיונים מסווגים. פלדשטיין הועסק על ידי מנכ"ל משרד רה"מ, ולאחר שהעסקתו שם הסתיימה הוא עבד כיועץ חיצוני עבור מערך ההסברה הלאומי".

"מתחילת המלחמה ראש הממשלה פרסם הצהרות ותדרוכים חריפים נגד קטאר למרות ביקורת של גורמים במערכת הביטחון ועיתונאים בשמאל שטענו שהוא 'מסכן את החטופים'. בכירים במערכות הביטחון ניסו מעת לעת להכניס דברי שבח לקטאר בנאומי ראש הממשלה, וראש הממשלה סירב בתוקף. בנוסף, ראש הממשלה גם הורה על תקיפה מבצעית בקטאר".

כמו כן, נטען: "ממשלת קטאר תקפה פעם אחר פעם את ראש הממשלה בהודעות רשמיות. לעומת זאת, קצינים בכירים לשעבר, בכירים בשמאל, אנשי מטה החטופים ואנשי עסקים מהשמאל מצויים בקשרים ענפים עם קטאר. ממשלת בנט אף אפשרה לראש השב"כ דאז רונן בר, לטוס לקטאר כאורח כבוד של אמיר קטאר. הצביעות זועקת לשמיים. בעניין יונתן אוריך בית המשפט כבר אמר את דברו בבירור: שאין עבירה, ואין פרשה. כלומר, לא 'קטארגייט' – אלא 'קטארפייק'".