סערה לאחר חשיפת i24NEWS: הקואליציה מסרבת, הייעוץ המשפטי התערב

לאחר הפרסום ב-i24NEWS: יועמ"שית הכנסת, שגית אפק, פנתה היום (חמישי) ליושב ראש הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, בדרישה למנות יושבי ראש לוועדות החינוך והבריאות, שאינן פעילות מזה כחודש. הפנייה של אפק מגיעה אחרי שפרסמנו לראשונה כי הקואליציה מסרבת למנות יושבי ראש לוועדות אלו כדי לא להכעיס את מפלגת ש"ס.

דרישתה של היועמ"שית ניתנה כמענה לפנייה של ח"כ איתן גינזבורג מהאופוזיציה, בה אמר כי ללא יושבי ראש, ועדות החינוך והבריאות אינן פעילות וכי בלעדיהן לא ניתן לפקח על פעילות הממשלה בתחומים הללו. דבריו הושמעו שוב בדרישתה של יועמ"שית הכנסת, שאמרה בשיחות סגורות כי אי-פעילות הוועדות הוא דבר "חמור מאוד".

כמו כן ציין בפנייתו ליועמ"שית ח"כ גינזבורג כי הוועדות אינן פעילות כמעט כחודש, זאת בעקבות התפטרות ח"כ יונתן משריקי מראשות ועדת הבריאות, וח"כ יוסי טייב מראשות ועדת החינוך, שניהם ממפלגת ש"ס.

כזכור, התפטרותם של חברי הכנסת מראשות הוועדות מגיעה לאחר שסיעת ש"ס הודיעה בחודש אוקטובר האחרון כי היא פורשת מתפקידיה הקואליציוניים בשל אי ההתקדמות בחוק הגיוס.