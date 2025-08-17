הקואליציה: "קמפיין רע שמשחק לידי חמאס, המדינה לא שובתת"

מומלצים -

יום מחאה ענק החל הבוקר (ראשון) עם המונים מכל רחבי ישראל שיצאו לרחובות בקריאה להחזרת החטופים - ובקואליציה לא איחרו לתקוף. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, כתב בחשבון ה-X שלו: "פרעות התמיכה בחמאס יצאו לדרך".

"יהודים, ישראלים ששורפים את המדינה בנסיון למנוע את השמדת חמאס", כתב מילביצקי, "היו בעם שלנו כבר כאלו במהלך ההסטוריה. התגברנו עליהם. כך יהיה גם הפעם".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב בחשבון ה-X שלו כי "עם ישראל מתעורר הבוקר לקמפיין רע ומזיק שמשחק לידי חמאס, קובר את החטופים במנהרות ומנסה להביא את מדינת ישראל להיכנע לאויביה ולסכן את ביטחונה ועתידה".

"איך שזה נראה כרגע, למרות קמפיין של מיליונים ובילד-אפ מטורף של תקשורת חסרת אחריות ושורת גורמים פוליטיים אינטרסנטיים, הקמפיין ברוך השם לא מתרומם ומקיף מעט מאוד אנשים. מדינת ישראל לא עומדת ולא שובתת ולא עוד כל מיני ססמאות בומבסטיות שמנסים למכור לנו. סך הכל מעט מאוד אנשים שבחרו לפגוע בשגרת יומם של אזרחי ישראל וחוסמים להם את הכביש בדרך לעבודה", כתב סמוטריץ'.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: "השביתה שנכשלה היום, מבית היוצר של קפלן - היא המשך לשביתות ולעידוד הסרבנות לפני ה-7 באוקטובר. אלו אותם אנשים שהחלישו אז את ישראל, ומנסים לעשות זאת שוב היום. השביתה הזו מחזקת את החמאס ומרחיקה את החזרת החטופים. כמובן הם יאשימו אח"כ את ממשלת ישראל. ככה נראה סיבוב פוליטי ציני על גב החטופים".

משפחות החטופים פנו לשרי הממשלה וחברי כנסת של הליכוד בקריאה: "במקום להשתלח בחטופים ומשפחותיהם, תעשו את הדבר הנכון, את מה שהעם רוצה: הניחו לפוליטיקה, הצטרפו אל המשפחות בכיכר החטופים".

מטה משפחות החטופים קורא לשרי הליכוד ולחברי הכנסת להפסיק לגדף, להשמיץ ולפגוע במשפחות החטופים, בחטופים עצמם וברוב המוחלט של עם ישראל. המטה קורא לשרי הליכוד וחברי הכנסת להצטרף לגילויי הסולידריות חסרי התקדים מדן ועד אילת, ולהיות שותפים למעשה הציוני והלאומי החשוב ביותר - השבת 50 החטופים והחטופה, באופן מיידי.

יו"ר הקואליציה יאיר לפיד כתב בחשבון ה-X שלו כי "דף המסרים החדש והמתועב של שרי הממשלה מאשים את השובתים והמפגינים למען החטופים שהם 'מסייעים לחמאס'. אין לכם בושה? אף אחד לא חיזק את החמאס יותר מכם".

"העברתם להם עשרות מיליוני דולרים במזוודות, חיזקתם אותם במשך שנים, החטופים נפלו בשבי החמאס במשמרת שלכם. הדבר היחיד שיחליש את החמאס באמת הוא להעיף את ממשלת הזדון הכושלת הזו", כתב לפיד.

יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ: "לתקוף את משפחות החטופים - כשאתה נושא באחריות לכך שהילדים שלהן כמעט שנתיים בשבי החמאס - מחליש ומפלג אותנו. לתמוך בהן - זה מה שמחזק אותנו ואותן".

היום המדינה מציינת 681 ימים למלחמה, כאשר 49 חטופים וחטופה אחת עדיין מוחזקים בשבי החמאס. מאות אלפי ישראלים - אלפי עסקים, מסעדות וגופים מסקטורים שונים במשק הישראלי נענו לקריאת מטה המשפחות לשחרור החטופים והצטרפו ליום השביתה תחת הקריאה להחזרת כל החטופים בעסקה אחת וסיום המלחמה. לצד מוקדי המחאה המוכרים בצומת קפלן ובנתיבי איילון, התקיימו מחאות בצמתים ובצירים ראשיים בצפון ובדרום הארץ, ובמקביל, הפגנות מול בתים של חברי כנסת ושרי הממשלה.