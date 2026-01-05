"סיים עם חוק הגיוס": הדד ליין שהציב נתניהו לביסמוט
ראש הממשלה נפגש עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון על מנת לקבל עדכונים על התקדמות החוק • גורמים המעורים בפרטים מסרו ל-i24NEWS שנתניהו הביע שביעות רצון, אך הדגיש: "רוצה לסיים עם זה תוך שבועיים עד חודש"
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
1 דקות קריאה
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (שני) עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט על מנת לקבל עדכונים על התקדמות חוק הגיוס, כך דיווח כתבנו לענייני חרדים, ארי קלמן, ב"מהדורה המרכזית".
גורמים שנחשפו לתוכן הפגישה מסרו כי נתניהו הביע שביעות רצון מההתקדמות, אך הציב דד ליין לביסמוט לסיים את החוק לא יאוחר מעוד חודש. "אני רוצה שהנושא הזה יגמר, אני מבקש תוך שבועיים עד חודש הנושא הזה יהיה מאחורינו", אמר רה"מ.
