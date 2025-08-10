משפחות החטופים על נתניהו: "זריית חול בעיני הציבור"

מומלצים -

דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב (ראשון) במסיבת העיתונאים עוררו תגובות סוערות במערכת הפוליטית הישראלית. גם משפחות החטופים יצאו נגד המסר שיצא מהצהרה: "יש בעזה 50 חטופים וחטופה וראש הממשלה מחויב להחזיר את כולם. את החללים ואת החיים בעסקה אחת כוללת. עכשיו".

מטה משפחות החטופים הגיבו באופן תקיף להתחייבותו של נתניהו להשיב את עשרים החטופים החיים, ואמירתו שאישר לאמריקנים לנהל מגעים להשבתם. "נתניהו - תפנים! אין דבר כזה 'אור ירוק לאמריקנים' לנהל מו"מ. אלו אזרחי ישראל ומדינת ישראל חייבת להוביל את המהלכים, לדרוש וללחוץ בעצמה מול המתווכות על סיום המלחמה והשבת כל החטופים הביתה. ראש הממשלה הוכיח ניתוק מוחלט. את מה שיודע נשיא ארה"ב, ראש ממשלת ישראל שכח?".

יונתן שמריז, אחיו של אלון שמריז שנחטף מכפר עזה, ונהרג בשוגג על ידי חיילי צה"ל, וממייסדי תנועת "קומו", הגיב לחמש המטרות שהציג נתניהו ואמר - יש רק אחת: "בזמן שהחטופים נמצאים במנהרות, נמקים, בלי מים ואוכל. ראש הממשלה מבולבל, אומר תודה לביידן במקום לטראמפ, מדבר על חיי חרדים במקום על חיי החטופים, הערב הוא הציג חמישה תנאים לסיום המלחמה, בדיוק כמו שסיפר לנו שיש שתי מטרות למלחמה, הכרעת חמאס והשבת החטופים. מזמן כבר אמרתי לו - יש מטרה אחת - להחזיר את החטופים. אי אפשר גם תלתלים וגם קרחת. קודם מחזירים, אחר-כך משמידים".

ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, הזכיר שבזמן שהקבינט מורה על הרחבת הלחימה בעזה, הקואליציה פועלת בוועדת החוץ והביטחון לשחרר את הציבור החרדי מגיוס. "המשמעות של מה שנתניהו הציע היום היא שהחטופים ימותו, חיילים ימותו, הכלכלה תתפרק והמעמד הבינלאומי שלנו יתרסק. מה שראינו הערב זו לא מסיבת עתונאים, אלא מחזה אימים של ראש ממשלה כושל שהחליף את המציאות במצגת. לנתניהו אין רוב בכנסת, ואין לו רוב בעם".

"מי שפיטר רק עכשיו את יו"ר ועדת החוץ והבטחון בשביל להעביר חוק השתמטות, לא יכול להגיד ללוחמים שלנו שהם חייבים ללכת להיהרג בעזה", אמר ראש האופוזיציה. "המהלך הזה הוא סכנה למדינת ישראל ובטחונה, ואין לו שום תכלית. במקום זה צריך לעשות עסקה, להחזיר את כל החטופים, לסיים את המלחמה, להביא את מצרים שתנהל את עזה בשנים קרובות".

חבר הכנסת לשעבר, גדי איזנקוט שמחפש בימים אלו את ביתו הפוליטי, האשים את ראש הממשלה בדמגוגיה. "נתניהו שאחראי למחדל ה-7/10 ונכשל במימוש מטרות המלחמה במשך 22 חודשים, בחוסר מנהיגות מדינית ומיסמוס הישגי צה"ל שהושגו במחיר כבד, מנסה בלהטוטי מילים למכור לנו שוב את ספין הנצחון וההכרעה תוך שהוא מסתיר מעיני הציבור את המשמעות של החלטת הקבינט: נכשלנו. החלטנו להפקיר את החטופים"

יו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ, הסתפק בתגובה קצרה: "יותר מדי מילים, מעט מדי מעשים - יותר מדי זמן".