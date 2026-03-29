מחוק אונר"א ועד הטבות למילואים: 58 חוקים נכנסו לספר החוקים במושב החורף

המושב, שהחל ב-19 באוקטובר 2025 ויינעל רשמית בעוד יומיים, הסתיים היום (ראשון) עם אישורן הסופי של 58 הצעות חוק בקריאה שנייה ושלישית. לצדן, קודמו 90 הצעות חוק שעברו בקריאה ראשונה ו-120 הצעות חוק נוספות שעברו בשלב הטרומי, מה שמעיד על קצב עבודה מוגבר של הקואליציה אל מול אתגרי המלחמה והעורף.

שינויים מבניים עמוקים ייושמו במערכי הביטחון והחוץ בעקבות אישור חוקים המגבילים פעילות גופים עוינים בשטח המדינה. הכנסת אישרה את הפסקת פעילות אונר"א בישראל, לצד חוק המאפשר למנוע שידורים של גופי תקשורת זרים הפוגעים בביטחון המדינה, המכונה "חוק אל-ג'זירה". בתחום החינוך, אושרה חקיקה המאפשרת למנוע העסקת מורים המביעים תמיכה בטרור או מחזיקים בתארים מטעם הרשות הפלסטינית.

המעטפת הכלכלית למשרתי המילואים ולנפגעי הלחימה הורחבה משמעותית עם אישור חבילת סיוע בשווי חצי מיליארד שקלים בשנה לאלמנות ויתומים. החקיקה כוללת גם הטבות מס למשרתים, הכפלת התקציב לפעילות למען נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה, והרחבת הזכאות לקצבאות פנסיוניות לאלמנות צה"ל. במישור התעסוקתי, אושרו הגנות מפני פיטורים למפונים, לבני זוג של משרתי מילואים ולהורים שנאלצו להיעדר מהעבודה עקב סגירת מוסדות חינוך, לצד הקלה בתנאי הקבלה לסטודנטים מילואימניקים.

רפורמות אזרחיות נוספות שאושרו נוגעות לניהול חיי היומיום והגנה על אוכלוסיות מוחלשות. בין היתר, אושרו הקלות בתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הסרת חסמים בפעולות של אפוטרופוסים לאנשים עם מוגבלויות ומתמודדי נפש, ומתן סיוע משפטי לאזרחים ותיקים שנפלו קורבן למעשי עוקץ. בתחום המשפטי והכלכלי, אושר ביטול הלכת אפרופים בחוזים וקודמו מהלכים להגדלת היצע הדיור ולעידוד התחרות בענפי המזון והפארם. כמו כן, הוסדרה קבורת לוחמי אש בבתי קברות צבאיים.

הקואליציה נערכת כעת למאבקים הפוליטיים של המושב הבא, כאשר על שולחנה מונח בראש ובראשונה תקציב המדינה לשנת 2026. לצד התקציב, הממשלה מתכננת לקדם את חוק עונש מוות למחבלים, שיפוי מעסיקים על הוצאות סוציאליות של משרתי מילואים, והרחבת הטבות המס ליישובים בקו העימות דוגמת אשקלון, נהריה ועכו. יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, סיכם את המושב באומרו כי הקואליציה תמשיך לפעול למען האזרחים עד שהממשלה תמלא את ימיה.