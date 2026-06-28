עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הודיעה: "אתמודד בבחירות הקרובות"

ד"ר עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, הודיעה הבוקר (ראשון) שתתמודד בבחירות הקרובות, ומכוונת לתיק החינוך: "אהיה שרת החינוך הבאה של ישראל".

לדבריה, מדינת ישראל נמצאת בשעה שבה כבר אי אפשר להסתפק בעוד פלסטרים ופתרונות מאולתרים, בהבטחות ובניהול ממשבר למשבר. "נהוג לחשוב על ישראל כמי שנלחמת בשלוש חזיתות, ודווקא את הרביעית הזנחנו לחלוטין", מסרה. "מערכת החינוך נשחקת, הפערים גדלים, והדור הבא משלם את המחיר. חינוך הוא תשתית הביטחון, הכלכלה, השוויון בנטל והחוסן הלאומי".

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בלוך מגיעה לזירה הלאומית לאחר שנים של ניהול ועשייה חינוכית. היא כיהנה כאמור כראש עיריית בית שמש בשנים 2018-2024. במסגרת זו ניהלה את אחת הערים המורכבות בישראל, שבה חיים יחד חילונים, דתיים, חרדים ומסורתיים, והובילה מהלכים בתחומי החינוך, התשתיות, השירות הציבורי והחיים המשותפים. במהלך כהונתה הרחיבה בעיר את מסגרות החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"חים), מתוך תפיסה שלפיה ילד חרדי יכול לשמור על זהותו ובמקביל לקבל כלים להשתלבות בחברה הישראלית, בלימודים, בתעסוקה ובשירות. "בית שמש לימדה אותי שאפשר לחבר בין קהילות שונות, אבל רק כשמוכנים לעבוד באמת, לא בכותרות ולא בפוליטיקה של מחנות. חינוך הוא המקום שבו מתחילים לבנות שייכות, אחריות וחיים משותפים".

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“אי אפשר למנוע כל מלחמה, כל משבר או כל מגפה", הוסיפה, "וגם אי אפשר לקבל מצב שבו מערכת החינוך מופתעת בכל פעם מחדש. אסור ששנת לימודים כזאת תחזור על עצמה. מדינת ישראל חייבת לבנות מערכת שיודעת לפעול גם בחירום, לשמור על רציפות חינוכית, לאתר את הטובים לחינוך ולאפשר להם לעבוד. מערכת החינוך חייבת לזהות בזמן את הילדים שנשארים מאחור ולא להשאיר משפחות וקהילות לבד. במשך שנים ממשלות ישראל לא הצליחו להוביל מערכת שמעניקה לכל ילד ידע, כלים, ערכים ויכולת להתמודד עם עולם שמשתנה במהירות".

לדבריה, מערכת החינוך היא גם המפתח לאחת הסוגיות הקשות ביותר בחברה הישראלית: שאלת השוויון בנטל. "שוויון בנטל לא מתחיל בגיל 18 ולא נבנה רק בחקיקה. הוא מתחיל בחינוך, בתחושת שייכות ובאחריות מגיל צעיר. אני לא נגד חרדים. אני חרדה מפוליטיקה שמשאירה ציבור שלם מחוץ לאחריות הישראלית. בבית שמש הוכחנו שאפשר ליצור מסגרות שמכבדות את הזהות החרדית ובמקביל מחברות את הילדים למדינה, ללימודים, לתעסוקה ולשירות".

מאז פרוץ המלחמה מתגוררת בלוך חלק מהשבוע בקריית שמונה ופועלת לחיזוק מערכת החינוך בצפון. במסגרת תפקידה כנשיאת יאסא יזמה הקמת מרכזי מצוינות לתלמידים בעיר, ובימים אלה היא מקדמת יחד עם ראש עיריית נתיבות ומשרד החינוך את הקמתו של תיכון לתלמידים מחוננים ומצטיינים בתחומי המדעים והאמנות. בהקשר זה, מסרה כי "אם אנחנו רוצים לבנות כאן עתיד אחר, אנחנו צריכים להפסיק לדבר על פריפריה ולהתחיל להשקיע בה באמת כאשר הכי חשוב להתחיל בחינוך".

בלוך צפויה להמשיך בתקופה הקרובה במפגשים עם גורמים ציבוריים ופוליטיים, מתוך מטרה לקדם מהלך לאומי שיישען על ערכים ברורים: אחריות לאומית, ציונות, ביטחון, חינוך ציבורי חזק, שוויון הזדמנויות, שוויון בנטל וחיזוק הצפון והדרום. "לא אתפשר על ביטחון המדינה, על אחריות משותפת, על חינוך למצוינות ועל הזדמנות אמיתית לכל ילד בישראל. הדרך לתקן את ישראל מתחילה בחינוך, ואני מתכוונת לקחת אחריות על הדרך הזאת", סיכמה.