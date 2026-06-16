נתניהו התחייב לחרדים: חקיקת בזק שתמנע את מעצרם של המשתמטים

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע למפלגות החרדיות פיצוי על חוק המעונות שלא עבר, והתחייב לבצע חקיקה חסרת תקדים בתוך שבוע בלבד, אשר תמנע את מעצרם של עריקי המגזר החרדי בתוך שבוע בלבד.

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התוכנית צפויה לצאת אל הפועל כבר בשבוע הבא, כאשר ועדת החוץ והביטחון תתכנס במטרה לרוקן את חוק הגיוס המקורי מכל עשרות סעיפיו, ולהותיר בו סעיף אחד בלבד: חנינה ואיפוס המצב המשפטי של כ-90 אלף העריקים החרדים, באופן שיסיר מעליהם את איום המעצרים באופן מיידי.

נתניהו שואף להביא את החוק להצבעה כבר ביום רביעי הבא. נזכיר כי חוק הגיוס המקורי כבר כבר מוכן להצבעה לקריאה שנייה ושלישית, מה שחוסך מהממשלה שבועות של הליכי חקיקה.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שמונה לטפל באירוע, אמר כי הוא מבין שהחוק עלול להיפסל בבג"ץ. כדי להקדים תרופה למכה ולייצר עוגן משפטי לתוכנית, הקואליציה מתכוונת לקדם במקביל את "חוק יסוד: לימוד תורה".

במקביל, נתניהו מקיים שיחות עם חברי הקואליציה וכבר עדכן את ראשי המפלגות החרדיות כי הרוב להעברת החוק מובטח. עם זאת, במידת הצורך נשקלת גם האפשרות לקיים שיחות עם הסיעות הערביות, במטרה להמשיך את הדיל הפוליטי שנרקם איתן בשבוע שעבר ולהבטיח את רשת הביטחון לחקיקה.

"מוכנים למאבק, קשה ככל שיהיה": הח"כ החרדי שמאיים בקולו בחרם כלכלי שיזעזע את המדינה | בלעדי

חבר הכנסת מאיר פרוש אמר היום במהלך שיחה עם הציבור החרדי: "זימנתי אתכם לכאן בכדי לדבר על כך שאנו צריכים להיות ערוכים. אנו צריכים להיות ערוכים להוביל צעדי מחאה שיזעזעו את אמות הסיפים. כנציגי ציבור האמירה שיוצאת מכאן היא שלא נכרע אל מול הרדיפה, ואנו מוכנים וערוכים למאבק, קשה ככל שיהיה".

"אשתף אתכם כי בין הצעדים שנבחנים בימים אלו ומובאים לשולחנם של גדולי ישראל, אחד הצעדים שבהם, הוא הנושא הכלכלי. ראינו ברפורמה המשפטית כיצד הקפלניסטים הכניעו את הממשלה בזכות שני דברים מרכזיים, המחאות ברחובות, כולל נתב"ג, והכלכלה".

"הציבור החרדי הוא ציבור ענק, על פי הערכות הלמ"ס, האוכלוסייה החרדית בישראל מנתה בשנת 2025 כ־1,450,000 נפש. אני חוזר כי זהו נתון דרמטי. הציבור החרדי מונה כיום כמעט מיליון וחצי נפש. מדובר ב-14.3 אחוז מכלל האוכלוסייה".

"אני מאוד לא מציע לרודפים שלנו במשרד המשפטים ובמשרד האוצר לבדוק מה המחיר הכלכלי של מיליון וחצי נפש שמחליטים כי באו מים עד נפש והם מוכנים לעשות הכל בכדי לעצור את מסכת הרדיפה של לומדי התורה", אמר פרוש.