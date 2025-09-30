סמוטריץ' בתגובה ראשונה לתוכנית טראמפ: "טרגדיה של מנהיגות שבורחת מבשורה, זה ייגמר בבכי"

תוכנית 21 השלבים של הממשל האמריקני, שעוסקת בעתיד רצועת עזה, עוררה תגובות סוערות בארץ ובעולם. יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', התייחס הבוקר (שלישי) לתוכנית, כ-12 שעות לאחר פרסומה, וכתב בחשבון ה-X שלו פוסט ארוך בנושא, במהלכו מתח ביקורת על המהלך, ציין כי יקיים התייעצויות בנושא, והעריך כי "זה ייגמר בבכי".

"יש לי הרבה מה לומר, ואעשה זאת בע"ה לאחר שורת התייעצויות שאקיים היום", ציין - לקראת ההתייעצות הצפויה של הסיעה, שמתוכננת לשעה 14:30 בצהריים - כשש שעות לפני שיבת הממשלה המתוכננת.

הוא כתב: "יש דבר אחד שכבר אפשר לומר, וסליחה מראש על השבתת השמחה והראיה המפוכחת של המציאות: לחזור אחרי ה-7 לאוקטובר ואחרי שנתיים של מסירות וגבורה והקרבה של עם של אריות, עם מחירים כואבים ועם הישגים דרמטיים ברוך השם ובעזרתו בכל הזירות, לתפיסה הישנה של הפקרת ביטחוננו בידי זרים".

"דמיונות שמישהו אחר יעשה עבורנו את העבודה "בלי בג"צ ובלי בצלם", להמרת הישגים ממשיים בשטח באשליות מדיניות והתמסרות לחיבוק דב מדיני וטקסים נוצצים, לזמירות מדיניות של 'שתי מדינות', "פלשתינים ישלטו על פלשתינים", הקמת משטרה פלשתינית שתאומן על ידי מצרים וירדן ובנאום הסכסוך, קטאר כשחקן מרכזי - כל הדייסה הזו זה כל כך 'אולד פשן' וחזרה לקונספציית אוסלו, החמצה היסטורית של ההזדמנות הכי מוצדקת בעולם להשתחרר סוף סוף מכבלי אוסלו, כישלון מדיני מהדהד, עצימת עיניים והפניית עורף לכל לקחי ה-7 לאוקטובר, ולהערכתי זה גם יגמר בבכי. ילדינו יאלצו להילחם שוב בעזה. זה מה שאיינשטיין הגדיר כשטות גמורה: לחזור על אותה פעולה שוב ושוב ולצפות לתוצאה אחרת", הוסיף.

"טרגדיה של מנהיגות בורחת מבשורה", כתב, "האם עוד יש סיכוי שמעז יצא מתוק? שסרבנות האויב שוב תציל אותנו מעצמנו כמו פעמים רבות בעבר והמציאות תאלץ אותנו לשוב לדרך של גבורה וניצחון ולקיחת אחריות על גורלנו וביטחוננו, והפעם עם גיבוי בינלאומי רחב יותר?".

"האם במציאות שנוצרה מול הלחץ הבינלאומי, קמפיין החטופים ההרסני, חוסר הרצון מראש של רה"מ נתניהו לכבוש את עזה ולאמץ את תכנית טראמפ המקורית, גרירת הרגליים הצבאית וחוסר ההצלחה להביא את ראשי הצבא למקום שאנחנו רוצים, הקואליציה המקרטעת ועייפות החומר הטבעית אחרי שנתיים מלחמה - האם על רקע כל זאת אין ברירה וזה המקסימום שאפשר להשיג כרגע? אלו שאלות טובות. נתייעץ, נשקול ונחליט בעזרת השם. אבל החגיגות מאז אתמול הן פשוט מופרכות", סיכם.