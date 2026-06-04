30 שנות נתניהו: איראן תחילה - האיום שרדף את ראש הממשלה לאורך הקריירה

סדרת כתבות מיוחדת לציון שלושים שנות שלטון נתניהו: יותר משלושה עשורים ראש הממשלה מציב את איראן בראש סדר העדיפויות הביטחוני של ישראל. מנאומו הראשון בקונגרס ב-1996, דרך המאבק בהסכם הגרעין של ברק אובמה ועד המבצעים החשאיים נגד תוכנית הגרעין האיראנית, האיום מטהרן ליווה כמעט כל צומת מרכזי בקריירה שלו.

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בפרק השני בסדרת הכתבות, חוזרים האנשים שליוו אותו מקרוב לרגעים שבהם ניסה לשכנע את העולם כי איראן היא האיום המרכזי על ישראל. לדבריהם, במשך שנים נתניהו התמקד בבלימת הגרעין האיראני, גם כשספג ביקורת ולעג מצד יריביו.

אלא שלצד ההצלחות המדיניות והביטחוניות, הפרק עוסק גם בשאלות הקשות שעלו לאחר טבח 7 באוקטובר. בעוד חלק טוענים כי נתניהו פעל על בסיס הערכות מערכת הביטחון שלפיהן חמאס מורתע, אחרים סבורים כי המיקוד המתמשך באיראן הותיר את ישראל חשופה לאיומים שהתפתחו ממש מעבר לגדר.

בנוסף, חזרנו לתחנות מרכזיות נוספות בקריירה של נתניהו - נאום בר אילן, ההתנתקות, עסקת שליט, סבבי הלחימה מול חמאס והעימות המתוקשר מול ממשל אובמה סביב הסכם הגרעין. כל אלה מוצגים כחלק מהמסע הפוליטי והמדיני של האיש שכיהן יותר מכל ראש ממשלה אחר בתולדות ישראל.

לבסוף עולה השאלה שמלווה את הדיון הציבורי סביב נתניהו גם כיום: האם ההיסטוריה תזכור אותו בעיקר כמנהיג שהתריע במשך שנים מפני איראן, או כמי שלא הצליח למנוע את האסון הגדול ביותר שידעה ישראל מאז הקמתה.