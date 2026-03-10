מכה לסמוטריץ': רפורמת החלב לא תובא לאישור הכנסת במסגרת תקציב 2026

בתיאום בין ראש הממשלה נתניהו לשר האוצר סמוטריץ', הוחלט לפצל מחוק ההסדרים נושאים המצויים במחלוקת - רפורמת החלב, החוק להטלת מס רכוש על קרקעות ורפורמת המיסוי על סיגריות אלקטרוניות. נושאים אלו לא יובאו לאישור הכנסת במסגרת חקיקת תקציב 2026.

המהלך מתרחש על מנת לוודא את העברת התקציב לשנת 2026, ברקע המלחמה מול איראן והצרכים הביטחוניים.

בתיאום עם ראש הממשלה, סוכם כי הרפורמה תמשיך להתקדם בוועדה - ואחרי שתיגמר המלחמה - תקודם כחקיקה תחת משמעת קואליציונית.

מוקדם יותר השבוע דיווחנו כי בממשלה האיצו בימים האחרונים את ההיערכות לאישור תקציב המדינה לשנת 2026, תוך הקדמת לוחות הזמנים המקוריים שיועדו לסוף מרץ. ראש הממשלה התבטא בדבר הצורך הדחוף בהעברת תקציב, ונפגש עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

התקציב המתגבש צפוי לכלול תוספות משמעותיות למערכת הביטחון, מהלך שנועד לשרת גם תכלית פוליטית: בממשלה מעריכים כי המצב הביטחוני יקשה על המפלגות החרדיות להתנגד לתקציב, למרות היעדר פתרון לסוגיית חוק הגיוס. האסטרטגיה המסתמנת היא ניצול המומנטום המלחמתי כדי להעביר את התקציב "מתחת לרדאר".