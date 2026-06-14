שרים בממשלה מודים: טראמפ מנרמל ירי לעבר ישראל

הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב (ראשון) על רקע ההיערכות לירי מאיראן והמאמצים לגיבוש הסכם אזורי, אך בירושלים גוברת גם הביקורת כלפי וושינגטון. שרים בקבינט מותחים ביקורת על דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעקבות הירי מלבנון לעבר ישראל, וטוענים כי המסר שהועבר "מנרמל ירי לעבר מדינה ריבונית".

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לדברי שרים בממשלה, הניסיון להפריד בין הזירה האיראנית לבין הזירה הלבנונית לא צלח, וכעת יש להכיר בקשר הישיר בין החזיתות. בקבינט נשמעה גם דרישה להחמיר את מדיניות התגובה הישראלית, כאשר שרים טענו כי "עידן ההבלגה הסתיים" וכי כל ירי לעבר ישראל צריך להיענות בתגובה.

הדברים מגיעים לאחר שטראמפ אמר כי "אין לביבי שום פאקינג שיקול דעת. אמרתי לו שאני לא מרוצה", זאת לאחר הפעולה הצבאית בלבנון. בראיון לרשת 'פוקס' החריף הנשיא את הטון וסיפר: "שוחחתי עם נתניהו ואמרתי לו מה 'אתה עושה לעזאזל'".

טראמפ הוסיף כי התקיפה שאירעה הבוקר בביירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד ביום שבו המדינות קרובות כל כך להסכם שלום עם איראן. לדבריו, לישראל יש זכות להגן על עצמה, אך הירי של חיזבאללה שעליו הגיבה היה "קטן וחסר משמעות" וללא נפגעים: "ייתכן שזהו תחילתו של שלום ארוך ויפהפה - אל תהרסו זאת!".