יחזרו להצביע עם הקואליציה: תם המשבר עם הציונות הדתית

אחרי שאיימה להצביע נגד הקואליציה, מפלגת הציונות הדתית הגיעה הערב (שלישי) להסכמות עם הקואליציה בנוגע לחוק הטבות מס מילואים. בעקבות הסיכום, המפלגה תשוב להצביע עם הקואליציה.

לאחר פגישה שהתקיימה בין צוות שר האוצר, יו״ר ועדת הכספים מילביצקי, יו״ר הקואליציה אופיר כץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, הושגו הסכמות לאישור החוק למתן הטבות מס למשרתי מילואים. במסגרת ההסכמה, הצדדים קבעו כי להצעה יתווסף סעיף המקבע את התגמול בסך של כ- 3,000 ש״ח ללוחמי המילואים המשתכרים בשכר נמוך משנת 2026 ואילך.

דוברות שר האוצר

המשבר בין הקואליציה למפלגת הציונות הדתית הגיע על רקע הצעת חוק הטבות מס למילואים, אותה קידם שר האוצר ויו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ' במסגרת העברת תקציב המדינה לשנת 2026. הצעת החוק נתקלה בסירוב מצד מפלגת הליכוד, שטענה כי ההצעה הפלה לרעה מילואימניקים רבים שלא עמדו בתנאים לקבלת ההטבות לפי הנוסח המקורי של ההצעה.