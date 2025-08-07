הקבינט מתחלק לשניים: הגישות המנוגדות למהלך ברצועה

מומלצים -

הקבינט המדיני בטחוני דן הערב (חמישי) בתוכניתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכיבוש מלא של הרצועה שכוללת כיתור של העיר עזה - והעברת מיליון אזרחי העיר דרומה. עם זאת, בתוך הקבינט מתחלקות העמדות לשניים, אלה שמעוניינים בדרך פעולה מתונה יותר - ואלה שדוחפים למהלך מאסיבי.

הצירים: סער-דרעי מול סמוטריץ'-בן גביר. הראשונים חושבים שלא כדאי לשחק משחקים, בעוד הציר השני בעד להביא את המהלך כמנוף לחץ על חמאס. בן גביר הבהיר: "צריך ללכת לכיבוש הרצועה בלי הסהוסים. אם נכנסים למהלך הולכים עד הסוף".

דרעי שוחח היום עם נתניהו בניסיון להגיע להתאמות - ההבנה שצריך לקבל החלטה משותפת. דרעי אמר לראש הממשלה כי "החלטה משותפת תחזק את דעת הקהל - תהווה לגיטימציה למהלך". במקביל, ראש הממשלה קיים פגישות עם השרים סמוטריץ' ובן גביר.