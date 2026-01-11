אחרי קרב הצעקות: הסכמות בין לוין ובן גביר בחוק עונש מוות

לאחר פרשת הפצ"רית, הקואליציה מקדמת חוק לפיו הפרקליטות הצבאית תהיה כפופה לרמטכ"ל ולא ליועצת המשפטית לממשלה. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי הביא היום (ראשון) את ההקלטות מוועדת השרים שאישרה את "חוק הפצ"רית".

במהלך הדיון בכנסת התגלו חילוקי דעות חריפים: הרמטכ"ל והפרקליטות הצבאית מתנגדים לחוק בטענה שהוא מהווה "סיכון חסר תקדים לחיילי צה"ל", אך השרים עדיין אישרו את קידומו.

הדיון היה סוער, עם עימותים בין נציגי צה"ל, היועמ"שית והשרים. השר יריב לוין טען כי "שורש הרע הוא הפלישה של הייעוץ המשפטי לממשלה, והפרקליטות הצבאית איבדה את עצמאותה המקצועית", בעוד השר קרעי הבהיר שהחוק נועד להגן על חיילי צה"ל גם בהיבט המשפטי וגם בלחימה.

בסוף הדיון נרשם שינוי ברגע האחרון: צה"ל יהיה אחראי על הפצ"ר, אך עדיין תישאר סמכות ליועצת המשפטית לממשלה במקרים מסוימים - מה שמעורר שאלות על עצמאות הפרקליטות הצבאית והאיזון בין פיקוד צבאי לייעוץ משפטי.