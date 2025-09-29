התוספת של 30 מיליארד שקל לתקציב הביטחון אושרה בכנסת

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את תוספת תקציב הביטחון בסך 30 מיליארד שקלים. 55 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 50 שהתנגדו. חברי הכנסת מהאופוזיציה שנעדרו מההצבעה ללא קיזוז: אביגדור ליברמן, יעל רון בן משה, ואימאן ח'טיב-יאסין. חברי הכנסת שנעדרו אחרי קיזוז: יאיר לפיד, בני גנץ, יואב סגלוביץ׳ ומירב בן ארי. חברי הכנסת החרדים שנעדרו הם מאיר פרוש - שטען כי התייעץ עם רבנים בנוגע להשתתפותו, וישראל אייכלר שלא הספיק להגיע, אך בלאו הכי אמר כי הרב שלו, האדמו"ר מבעלז, קבע כי אין לפגוע בממשלה בכל הנוגע לענייני המלחמה.

בהצעה שאושרה הוצע להגדיל את מסגרת ההוצאות הממשלתית לשנת 2025 בסך של כ-30.8 מיליארד שקלים - זאת בכדי לתת מענה לצרכים ביטחוניים ואזרחיים שעלו בעקבות מבצע "עם כלביא" ומבצע "מרכבות גדעון". לאחר התוספת, צפויה מגבלת ההוצאה לשנת 2025 לעמוד על כ-650.4 מיליארד שקלים.

בשכלול התוספת התקציבית, ההוצאה המותרת לשנת 2025, כולל החזר חובות, גדלה מכ-756 מיליארד שקלים לכ-787 מיליארד שקלים.

תוספת התקציב תחולק לסעיפי התקציב הבאים: משרד הביטחון, הקצבות לביטוח הלאומי, הוצאות ביטחוניות שונות וכן תשלום ריבית ועמלות.

בתוך כך, יגדל התקציב הכללי של משרד הביטחון מכ-109.8 מיליארד שקלים לכ-135.7 מיליארד שקלים. תקציב "הקצבות לביטוח הלאומי" יגדל מכ-61 מיליארד שקלים לכ-63.9 מיליארד שקלים. תקציב "הוצאות ביטחוניות שונות" יגדל מכ-19.9 מיליארד שקלים לכ-26.1 מיליארד שקלים. תקציב "תשלום ריבית ועמלות" יגדל מכ-56.2 מיליארד שקלים לכ-57.9 מיליארד שקלים.

בנימוק להצעה נכתב: "בהתאם להחלטת הממשלה מספר 3326 מיום ה-19 באוגוסט 2025 בדבר תיקוני החקיקה הנדרשים בחוק המסגרות הפיסקליות, ובתקציב לשנת 2025, כדי להתאים את מגבלת ההוצאה לשנת 2025 כך שתתאפשר הגדלה בסך של 30,849,000 שקלים בהוצאות הממשלה המותרות בשנת 2025 - מוצע לאשר חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2025. חוק זה יתקן את הוראות חוק התקציב לשנת 2025, באופן שישקף הגדלה של ההוצאות לצרכים ביטחוניים ולצרכים אזרחיים כאמור".

כזכור, מוקדם יותר היום, שעות בודדות לפני ההצבעה, פירסמנו ב-i24NEWS כי מנהיג דגל התורה והציבור החרדי-ליטאי הרב דוב לנדו הנחה את נציגי דגל התורה להצביע במליאה נגד תקציב הקופסה הביטחונית - תקציב המלחמה. ככל שכל יהדות התורה הייתה מצביעה נגד וכל חברי האופזיציה ישתתפו בהצבעה - התקציב לא היה עובר, אך מכיוון שהאופוזיציה הייתה צפויה להיות בהרכב חסר בהצבעה, הרוב הדרוש להעברת התקציב היה צפוי מראש.