תיעוד: ראש מועצת ירוחם בעימות פיזי עם בוחרים בקלפיות

בהצבעה לוועידת הליכוד ולמועצות הסניפים - נילי אהרון תועדה בסניף המקומי בירוחם כשהיא מתעמתת עם בוחרים אחרים • כמו כן, במקום התפתחו עימותים בין המחנה שלה לרשימה היריבה • ככה זה נראה