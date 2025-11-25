תיעוד: ראש מועצת ירוחם בעימות פיזי עם בוחרים בקלפיות
בהצבעה לוועידת הליכוד ולמועצות הסניפים - נילי אהרון תועדה בסניף המקומי בירוחם כשהיא מתעמתת עם בוחרים אחרים • כמו כן, במקום התפתחו עימותים בין המחנה שלה לרשימה היריבה • ככה זה נראה
ארנולד נטייבכתב דרום
1 דקות קריאה
אירוע חריג במיוחד התרחש הערב (שלישי) בסניף הליכוד בירוחם, שם תועדה ראש המועצה נילי אהרון מתעמתת באלימות פיזית עם חלק מהבוחרים במקום, שהגיעו להצבעה בקלפיות לוועידת הליכוד ולמועצות הסניפים. בסרטון המצורף בתיעוד ניתן לראות את העימות הפיזי. צפו בסרטון בראש העמוד
