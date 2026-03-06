בנו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפצע היום (שישי) במהלך פעילות צבאית בגבול לבנון. מטעם השר נמסר "ברוך השם מצבו קל והוא בסדר".

רק אתמול השר סמוטריץ' ביקר את בנו בגבול הצפון, השניים נפגשו ושוחחו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב בעקבות האירוע: "מחזק את חברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת משפחתו, ומאחל החלמה מהירה לבנו הלוחם שנפצע בלבנון בעת מילוי תפקידו מול ארגון הטרור חיזבאללה.אני מחבק ומחזק את כל לוחמי ולוחמות צה"ל שנלחמים בגבורה ובמסירות בכל הזירות למען ביטחון מדינת ישראל. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם וגאה בכם".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לאירוע וכתב: "מחבק את חברי לממשלה ולקבינט, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעקבות פציעתו של בנו הלוחם במהלך הלחימה בלבנון. עם ישראל כולו גאה בלוחמים הגיבורים שמוסרים נפשם למען ביטחון המדינה. מאחל לבן החלמה מהירה ושלמה, וחזרה מהירה ובריאה לשגרת החיים. שולח חיזוק גדול לבצלאל ולמשפחה היקרה. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם ומתפלל לשלומם של כל לוחמי צה"ל".