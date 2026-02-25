לקראת פשרה פוליטית? באופוזיציה שוקלים להישאר במליאה בזמן נאום מודי

‏לקראת פתרון המשבר הדיפלומטי? באופוזיציה שוקלים היום (רביעי) שלא להחרים את נאום ראש ממשלת הודו מודי במליאה.

‏התכנית המסתמנת היא לצאת בהפגנתיות בנאומים של אוחנה ונתניהו אבל לשבת בכיסאות בנאום של מודי, למרות שאוחנה מחרים את נשיא העליון יצחק עמית.

כזכור, במהלך יוצא דופן, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מתכוון להזמין חברי כנסת לשעבר שישמשו כממלאי כסאות במטרה למנוע מבוכה בעת נאומו של ראש ממשלת הודו מודי בכנסת.

במהלך ישיבת נשיאות הכנסת, נשאל אוחנה על ישי חברת הכנסת מירב בן ארי: "האם נשיא בית המשפט העליון מוזמן לכנס?", והוא השיב "ודאי שלא". "ומה שיאיר לפיד אמר זו פגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל", בהתייחסו לאמירת ראש האופוזיציה יאיר לפיד שבמידה ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לא יוזמן לנאום ראש ממשלת הודו מודי במליאה, תחרים האופוזיציה את הביקור המדיני.

"שנינו חברי כנסת מ-2015" אמרה בן ארי בתגובה. "תמיד נשיא בית המשפט העליון הגיע. זה רק בקדנציה שלך השתנה". "אני גאה בזה" ענה לה יו"ר הכנסת.

חילופי הדברים המשיכו: "מי שפעם אחר פעם מבזה את הכנסת בכך שלא מזמין את נשיא בית המשפט העליון, זה לא ראש האופוזיציה, זה אתם. אתם כל הזמן מדברים על רצון הרוב, ולא מכבדים אותו כשזה לא נוח לכם... אם אתה רוצה שכך תראה המליאה בביקור החשוב של ראש ממשלת הודו - אין בעיה. תושיב את העסקנים שלך".

נזכיר כי ל-i24NEWS נודע כי שגרירות הודו בישראל פועלת למנוע למנוע תרחיש בו מחצית מהמליאה תהיה ריקה במהלך נאום מודי הרביעי הקרוב בשל היעדרותם של חברי האופוזיציה. השגרירות פנתה לראש הממשלה נתניהו, וביקשה שיפעל כדי לוודא שגם נשיא העליון וגם חברי הכנסת של האופוזיציה ינכחו במקום במהלך הביקור.