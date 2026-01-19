"זה השארת חמאס": ההתקפה על נתניהו מתוך הקואליציה

הביקורת על הצבת טורקיה וקטאר ב"זרוע הביצועית" של מועצת השלום נשמעה לא רק מהאופוזיציה, אלא גם מהקואליציה של ראש הממשלה . כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם הערב (שני) את הדברים מישיבת הסיעה של "הציונות הדתית" - ואת הסבר של נתניהו לכך.

כאמור, חברי הסיעה התכנסו היום וזעמו וטענו כי מדובר בקו אדום. "קטאר וטורקיה זה השארת חמאס, הנשיא לא מבין את זה". שר האוצר סמוטריץ' אמר כי תוכנית טראמפ היא רעה לישראל ושיש לבטל אותה.

נתניהו הסביר מוקדם יותר היום לשרים כי מדובר במועצה שהיא "מעין תת-גוף למועצת השלום - 'האו"ם החדש'". לטענתו, הנשיא טראמפ מקים גוף גדול ותחתיו יהיו מספר גופים. עוד הוסיף ראש הממשלה במהלך נאומו במליאת הכנסת היום, ואמר שחיילים קטארים ומצרים לא יהיו ברצועה. "יש לנו ויכוח עם ארה"ב עם הרכב 'מועצת היועצים'", ציין.

המתקפה של נתניהו על טראמפ - שתואמה מראש

כאמור, הבית הלבן הודיע בליל שישי כי לגוף שעתיד לקשר בין ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית למועצת השלום מונו בין היתר, שר החוץ הטורקי האקן פידאן, והבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי. בהודעה נמסר כי "מועצה זו תסייע בהענקת שירותים ברמה גבוהה ובקידום ממשל אפקטיבי".

לשכת ראש הממשלה פרסמה בצאת שבת הודעה תקיפה וטענה כי "ההכרזה על הרכב הוועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה". נתניהו ציין כי הנחה את שר החוץ סער לפנות למזכיר המדינה רוביו בנושא.

עם זאת, אמש דיווחנו במהדורה המרכזית כי הודעת הגינוי של נתניהו - תואמה מראש עם ארצות הברית. גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS על כך, ואין זה מקרי כי לא יצאה תגובה מהבית הלבן להודעה זו.