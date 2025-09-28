הסערה הפוליטית סביב אישור "הקופסה הביטחונית" - תקציב המלחמה - מסרבת להסתיים. שעות לפני הדיון הצפוי בכנסת, ארי קלמן, כתבנו לענייני חרדים חשף הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי בדגל התורה הציבו דרישה בתמורה לתמיכתם בהצבעה.

ל-i24NEWS נודע כי יושב הראש משה גפני מתנה את תמיכת מפלגתו - באמצעות הימנעות בהצבעה - בתמורה לתקציבים בסך 52 מיליון שקלים לחינוך העצמאי. מדובר כאמור בתקציבים שקוצצו לאחרונה - בהם 22 מיליון שקלים לתוספת שעות ללימוד בבתי ספר חרדים, ועוד 30 מיליון להסעות תלמידים.

בקואליציה מעריכים כי הדרישות הללו ייענו בסוף, וללא קשר - התקציב יאושר מחר במליאה, בין היתר בשל היעדותם של חברי אופוזיציה רבים.