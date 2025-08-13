איציק סעידיאן ולוחמים בכנסת: "57 התאבדו, תעזרו לנו"

מומלצים -

איציק סעידיאן וקבוצת לוחמים שיצאו מעזה הגיעו היום (רביעי) לדיון בוועדת הכלכלה בכנסת וקראו לעזרה: "57 לוחמים התאבדו, אנחנו צריכים עזרה בתקציבים. תעצרו את המדינה ותטפלו בלוחמים שהם האליטה של האליטה של מדינת ישראל. תעזרו לנו!".

יו"ר ועדת המשנה, ח"כ אלון שוסטר, אמר להם: "אתם הגנתם עליי ועל משפחתי במפלסים ואני מוקיר לכם תודה עד סוף ימיי. אני מודה לכם שבאתם הנה להשמיע את כאבכם העצום ואני מבטיח לסייע - אין ימין ואין שמאל".

https://x.com/i/web/status/1955558178999112087 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ביום ראשון איציק סעידיאן התראיין לאלירז שדה ב-i24NEWS וסיפר: "ברגע שיהיה חוק להגדרה של תגובת קרב - יוכלו להתייחס לזה". עוד הוסיף: "כרגע המעטפת שנותנים לא עובדת, צריך לחשוב מחוץ לקופסה, ולחשוב איך באמת אפשר לשקם".