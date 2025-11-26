בן גביר: "אלמוג כהן בליכוד - הוא רוצה לעשות עליי סיבוב פריימריז"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התראיין הערב (רביעי) ל"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל, והתייחס לאירועי הימים האחרונים. בראשית הריאיון, הוא הזכיר את המבצע המשטרתי המתנהל להחזרת המשילות בדרום. "עשיתי שם מה שלא עשו 30 שנה - אף פעם לא היו שוטרים בלקיה ותל שבע. אנחנו כבר רואים ניצני משילות", טען.

הוא הוסיף: "יש עוד הרבה על מה לעבוד ואמרתי היום לשוטרים - יהיו עליות, יהיו מורדות. אני רוצה גם להכניס את השב"כ, כי זה סיפור בקנה מידה לאומי, 400 אלף כלי נשק שיש במגזר זה סיפור של כל מדינת ישראל לא רק של משטרת ישראל".

בהמשך הריאיון, הוא התייחס למתקפה של סגן השר אלמוג כהן. "כשהוא היה בעוצמה יהודית הוא אמר שאני השר הכי טוב שפגש, שהשקעתי הכי הרבה, ואמר לי אלף פעמים תודה שהעליתי משכורות וגייסתי אלפי שוטרים", אמר, "אלמוג כהן בליכוד - הוא רוצה לעשות עלי סיבוב פריימריז. רעשי רקע זה דבר חשוב, אבל אני עובד ועובד".

בסיום דבריו התייחס לחשיפת i24NEWS על העבודות להקמת "רפיח הירוקה" בעזה, למרות שחמאס טרם החזיר את כל החטופים החללים. "הלוואי שהמאמצים האלה יצליחו ושאולי ארצות הברית או כל צבא אחר יבואו לפרק את חמאס מנשקו, אבל אם אתה שואל אותי - אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות את זה", הוסיף.

"העמדה שלי היא שבאמת לא יהיה מנוס, ואנחנו נצטרך לפרק את חמאס", הדגיש, "יש כל מיני יוזמות וחלומות, אבל אני חושב שרק אנחנו נשמור על הביטחון של עצמנו. הפתרון בעזה הוא עידוד הגירה מרצון ולצערי אני חושב שגורמים כאן לא היו מפוקסים במאה אחוז על התוצאה הזאת. בסופו של דבר, נצטרך להיכנס ולחסל את החמאס".

