סקר i24NEWS: רוב הציבור סבור שלבג"ץ אין סמכות להורות על פיטורי בן גביר

שאלת סמכותו של בג"ץ להתערב במינויי שרים ובכהונתם עומדת פעם נוספת במוקד השיח הציבורי. על פי סקר שנערך על ידי "דיירקט פולס" ופורסם היום (שישי) עבור התוכנית "קבינט שישי" בערוץ i24NEWS, רוב של 59% מכלל המדגם סבור כי לבג"ץ אין את הסמכות המשפטית להורות על פיטוריו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

מנגד, 37% מהציבור מאמינים כי סמכות כזו אכן קיימת בידי השופטים. הנתונים משקפים פער אידיאולוגי תהומי: בעוד ש-91% ממצביעי הקואליציה שוללים את סמכות בג"ץ בנושא, 69% ממצביעי האופוזיציה תומכים בה.

הסקר בחן גם את האחריות לתרחיש של משבר חוקתי, במידה ובג"ץ אכן יפסוק נגד המשך כהונת השר. רוב המשיבים (57%) סבורים כי הרשות השופטת תהיה האחראית לפריצתו של משבר כזה, לעומת 40% המטילים את האשמה על הממשלה.

גם כאן, החלוקה המגזרית מובהקת: 90% ממצביעי הקואליציה רואים בבג"ץ את הגורם האחראי למשבר אפשרי, בעוד ש-74% ממצביעי האופוזיציה מאמינים כי הממשלה היא זו שתוביל אליו.

במבט רחב יותר על מאזן הכוחות בין הרשויות בישראל, הציבור חלוק בשאלה מי מפרה יותר את האיזונים וחורגת מסמכותה. 52% מהישראלים סבורים כי הרשות השופטת היא זו שחורגת יותר מסמכויותיה, לעומת 45% המפנים אצבע מאשימה כלפי הרשות המחוקקת (הכנסת).

נתון זה ממחיש את חוסר האמון ההדדי, כאשר 85% ממצביעי הקואליציה מסמנים את מערכת המשפט כגורם המפר את האיזונים, לעומת 80% ממצביעי האופוזיציה שסבורים כי הכנסת היא זו שחוצה את הגבולות.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריכים 4-5 בפברואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 508 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.