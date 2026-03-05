על רקע המערכה מול איראן, ביום שלישי האחרון שרי הממשלה קיבלו תדרוך ביטחוני טלפוני מממלא מקום ראש המל״ל ומזכיר הממשלה, כאשר כתבנו בכנסת, עמיאל ירחי מביא את הציטוטים הבלעדיים מהדיון.

חיים כץ: "אני לא מבין למה הפרלמנט באיראן עדיין עומד, אם הוא עומד. זה סמל שלטון. צריך להוריד אותו".

יואב קיש: "אתה יודע למה הייתה בעיה לתקוף את המקומות האלה פעם שעברה?".

חיים כץ: "למה?".

יואב קיש: "היועצת המשפטית. לא נתנו להם אישור לתקוף".

מיקי זוהר: "יואב מדליק אותך סתם".

יואב קיש: "לא נכון!".

חיים כץ: "אל תהיה שובב, אל תהיה שובב".

קיש: "למה? זה תדע לך היא עשתה בעיות. רצו כבר להוריד. הפעם צריך לפגוע בפרלמנט ובאתרים נוספים ללא קשר לעמדה המשפטית".

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה אתמול (רביעי) לבג"ץ כי יש להורות לראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אלא אם ינמק מדוע לא יעשה זאת או שיהיה שינוי בנסיבות. בתגובה, ראש הממשלה נתניהו הודיע בנחרצות שבן גביר ימשיך לכהן כשר.

בהודעה שפרסם ראש הממשלה, נכתב כי "בלתי נתפס שבעיצומה של מלחמה קיומית, היועמ"שית מבקשת להוציא צו שיורה לפטר את השר לביחון לאומי. בקשת היועמ"שית לפטר שר בכיר בממשלה שלא נפתחה כנגדו אפילו חקירה פלילית - חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה, מנפצת את עקרון הפרדת הרשויות ומנוגדת לחוק יסוד הממשלה".