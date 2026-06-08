במהלך דיון בוועדה: ח"כ מילביצקי נזף בעובדת במשרד רה"מ - וגרם לה לפרוץ בבכי

עימות נרשם היום (שני) במהלך דיון בוועדת הכספים של הכנסת, כאשר יושב ראש - חבר הכנסת חנוך מילביצקי מהליכוד, נזף עובדת במשרד ראש הממשלה, וגרם לה לצאת מהאולם בדמעות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"את נותנת שניים-שלושה פריטים ונעצרת. כשמבקשים פירוט, תתני בבקשה פירוט מסודר: אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. לא כל דבר לעצור ולחכות, אולי יבוא המשיח בדרך. את מעכבת זמן, את מבזבזת זמן", אמר.

הוא הוסיף: "מה את מצפה? שלא נספור ונסכום את המספרים ונבין שלא נתת לנו הכול? תתני פירוט מלא כמו שצריך, בצורה מסודרת. באמת די".

הדברים עוררו ביקורת רבה על מילביצקי, שאמר בהמשך הדיון: "מדובר על אמירה מקצועית לחלוטין, לא הייתה פה שום כוונה אישית. אני מבקש מכל הכתבים ואנשי התקשורת, בתור פוליטיקאים אנחנו נמצאים בבוץ הזה, אל תערבו את אנשי המקצוע".

ערוץ כנסת

כזכור, בסוף השנה שעברה הוא תקף את היועצת המשפטית של הוועדה בזמן מרתון הדיונים על העברות כספים. עו"ד שלומית ארליך, שניסתה להציג את עמדת הייעוץ המשפטי, נענתה בקריאות: "אתם בושה אחת גדולה", כשהיא נקטעת שוב ושוב. מילביצקי טען כי הייעוץ "מגבה את האופוזיציה בלי הפסקה" - והתעלם מדבריה, תוך שעונה: "שמעתי את עמדתך, ואם לא סיימת אז זה לא משנה במילא".

בסופו של דבר, אפשר מילביצקי ליועצת המשפטית להשלים את דבריה תוך קריאות "ייעוץ משפטי עלאק, תסיימי!". לאחר שהשיבה כי תשמח להשלים את דבריה ללא הפרעות - הרים את קולו היו"ר: "מה את אומרת, מה את אומרת!".

מספר ימים לאחר מכן, ניסה להתנצל ולהקטין את האירוע, כשהוא מאשים את "העייפות" ו"האופי" שלו בכך שהובילו ל"סוג של אירוע שלא היה צריך להיות".

"היה לי איתה תקל השבוע סביב אירוע פרלמנטרי, שזה לא משנה הסיבות לדבר הזה ומי צודק, בסופו של דבר היא לא הייתה צריכה לעזוב את הוועדה עם כל התחושות האלה, והיא יודעת את ההערכה המאוד גדולה שאני רוכש לה ולעבודה שלה. היה חשוב לי שתשמעו את זה אתם וגם ראשי הרשויות שאיתה בקשר", מסר מילביצקי.