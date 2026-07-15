אחרי שח"כ משה גפני איים היום (רביעי) כי סיעת "יהדות התורה" לא תגיע להצביע בעד החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש עד שיוסדר נושא תקצוב שכרן של הגננות בחינוך החרדי, בקואליציה הושגו הסכמות. הממשלה תאשר את התקציב לגננות החרדיות - ויהדות התורה תתמוך בחוק.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ביהדות התורה האשימו את שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ בעיכוב ההחלטה על שכר הגננות החרדיות אשר הייתה אמורה להתקיים אמש - ועדיין לא אושרה.

אתמול פרסמנו לראשונה כי הממשלה אישרה את מודל התקצוב לגננות החרדיות בעלות של 39 מיליון שקלים. למעשה, זה החלק הסודי בדיל החרדים עם נתניהו במטרה להשאיר את הגוש מאוחד לקראת הבחירות.